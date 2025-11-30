F1: McLaren explica retorno de bom desempenho de Piastri no Catar

O último pódio de Oscar Piastri na Fórmula 1 aconteceu no GP da Itália, quase três meses atrás. Desde então, o australiano não só não terminou entre o top 3, como também vem andando constantemente atrás (e longe) do companheiro de equipe Lando Norris. A McLaren tinha uma teoria para a queda no rendimento do piloto #81: pistas de baixa aderência.

Agora, para Andrea Stella, chefe da equipe de Woking, o bom desempenho de Piastri no Catar mostra que essa teoria poderia estar correta, uma vez que, ao retornar para traçados com maior aderência, o australiano voltou a mostrar os resultados que lhe são comuns.

Piastri teve dificuldades para ganhar ritmo em comparação com seu companheiro de equipe em circuitos de baixa aderência em Austin e no México, e também viu Norris vencê-lo no Brasil e em Las Vegas. Mas o australiano voltou ao seu melhor neste fim de semana no Catar, conquistando a classificação para o sprint, a corrida de sprint e a pole para a classificação do GP - sua primeira desde Zandvoort, no final de agosto.

A pole para a corrida poderia muito bem ter ido para Norris, que achava que ainda tinha alguns décimos no banco, mas cometeu um erro no início de sua última volta rápida na Q3. Mas não há dúvidas de que Piastri está com todos os cilindros funcionando novamente e, de acordo com Stella, não é coincidência que o 'renascimento' do australiano tenha ocorrido no circuito de Losail.

"Mesmo quando comentávamos sobre a dificuldade de Oscar, eu sempre enfatizei que há aspectos técnicos na maneira como os pilotos exploram a aderência disponível e o potencial do carro", explicou Stella.

"E aqui no Catar, voltamos à categoria de circuitos com alta aderência. E na categoria de circuitos com alta aderência, acho que Oscar está em sua forma mais natural de pilotar o carro, e ele pode realmente maximizar o potencial disponível".

"Em circuitos como México, Austin, especialmente em termos de frenagem e rotação do carro, você precisa deslizar o eixo traseiro. É quase uma técnica diferente de pilotar um carro de F1, e é uma técnica que Oscar está desenvolvendo, mas, na verdade, é nessa categoria em que Lando se destaca"

Stella não acredita que a 'pressão mental' tenha nenhum papel na queda de desempenho do Piastri, mesmo que ele tenha perdido a liderança do campeonato para Norris.

"Não acho que tenha muito a ver com mentalidade", argumentou. "Oscar tem sido muito sólido do ponto de vista mental durante todo o tempo, isso é apenas uma questão técnica. Falamos de esporte profissional do mais alto nível e, nesse nível, quando você meio que desiste de 1% do ponto de vista técnico, pode perder algumas posições porque a concorrência é muito forte".

