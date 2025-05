Antes do GP da Emilia Romagna, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) publicou novas diretrizes técnicas que causaram uma nova polêmica do paddock da Fórmula 1, principalmente com a falta de ritmo da McLaren, que segue como clara favorita às vitórias.

Embora esses documentos normalmente não sejam divulgados, os relatórios da imprensa europeia sugerem que a FIA notificou as equipes sobre algumas novas regulamentações relacionadas aos pneus.

Essas diretrizes técnicas são conhecidas por serem a maneira ocasional da FIA de acabar com áreas cinzentas e esclarecer sua posição sobre as regras técnicas. Esses documentos têm como objetivo evitar que as equipes se aproveitem de brechas nos regulamentos.

Embora essas novas regras, publicadas antes da corrida, não tenham atraído muita atenção no início, o desempenho da equipe McLaren em Ímola fez com que os holofotes se voltassem repentinamente para essas diretrizes.

A equipe de Woking, que não teve problemas com o desgaste dos pneus e o resfriamento dos freios nas seis primeiras corridas da temporada, teve dificuldades com essas questões em Ímola. Em particular, a degradação do desempenho dos compostos foi um dos fatores decisivos para a vitória de Max Verstappen, da Red Bull.

Após a corrida, houve sugestões de que esses novos regulamentos da FIA podem ter afetado tecnicamente a McLaren. Alguns comentaristas sugeriram que o MCL39 teve que ser modificado de acordo com as novas regras.

No entanto, a equipe rejeitou firmemente essas alegações. Em uma declaração, foi afirmado que as diretrizes técnicas publicadas não tiveram efeito sobre o carro e que o MCL39 está totalmente em conformidade com os novos regulamentos.

"Não precisamos fazer nenhuma alteração em nosso carro de acordo com as diretrizes técnicas enviadas pela FIA. O MCL39 está totalmente em conformidade com os regulamentos técnicos atuais e as declarações da FIA".

Lando Norris, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

