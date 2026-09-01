Neste fim de semana, para o GP da Itália, a McLaren decidiu que usará, pela primeira vez em uma corrida, o novo conceito da asa traseira giratória - ideia que foi apresentada pela Ferrari ainda nos testes de pré-temporada da Fórmula 1.

A McLaren vinha trabalhando em sua própria interpretação da asa traseira giratória há algum tempo, depois de ver a Ferrari apresentá-la durante os testes no Bahrein e Barcelona.

A equipe de Woking levou um protótipo pela primeira vez ao GP da Áustria, mas decidiu não testá-lo nos treinos livres após encontrar um problema ainda nos boxes. Posteriormente, testou uma versão revisada no TL1 da Hungria, com o objetivo de introduzi-la mais tarde em circuitos de baixo arrasto e alta velocidade, quando o conceito deveria ajudar a reduzir o arrasto nas retas.

Monza é a primeira oportunidade desse tipo, e a McLaren agora se comprometeu a introduzir a 'H-Wing' nos dois carros.

O nome do dispositivo não é uma referência a Star Wars, mas uma homenagem à letra H do logotipo da Etihad que adorna a parte traseira da asa traseira do MCL40. A letra H se estende ao longo da linha central, onde está posicionado o atuador do modo reto do H-Wing.

Isso segue uma tradição estabelecida pelo famoso F-duct da equipe em 2010, que recebeu esse nome em homenagem ao “F” da Vodafone, localizado no bico, onde o duto foi instalado.

A nova asa da McLaren conta com um atuador inovador Foto: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"Neste fim de semana, trouxemos o que acreditamos ser necessário para sermos competitivos, incluindo uma nova especificação de asa traseira de baixo arrasto, com o primeiro uso da nossa H-Wing, além de algumas pequenas opções aerodinâmicas e de baixo arrasto que avaliaremos antes de decidir a especificação final para a qualificação", disse o diretor técnico da McLaren, Neil Houldey.

"No geral, sabemos que ainda há mais desempenho a ser explorado no MCL40, tanto maximizando o pacote que já temos quanto por meio de novas atualizações planejadas para as próximas corridas".

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