F1: McLaren faz atualização na parte traseira do MCL39 para Ímola

A McLaren trouxe atualizações para o MCL39, carro de 2025 da equipe papaia, para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, modificando a asa traseira do carro, além de outras modificações na metade final do carro junto de uma alteração na suspensão dianteira, conforme revela documento da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

A escuderia de Woking trouxe duas modificações específicas para a pista de Ímola, modificando a asa traseira e de viga para configurações de alta downforce.

Além disso, duas modificações 'permanentes' ocorreram: uma na suspensão dianteira, aumentando o espaço entre outras partes da suspensão, com a justificativa de melhorar a confiabilidade; e outra no conjunto traseiro do carro para melhorar o fluxo de ar e aumentar a carga aerodinâmica.

A McLaren lidera o campeonato de construtores de 2025, com 246 pontos, além de ter seus dois pilotos, Oscar Piastri e Lando Norris, em primeiro e segundo lugar da disputa, respectivamente

