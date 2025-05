O GP da Emilia Romagna de Fórmula 1 deixa uma pergunta importante que resume o que foi um fim de semana que parecia quase já decidido. Após os treinos livres de sexta-feira, o MCL39 era referência tanto na volta de classificação quanto na corrida, enquanto o RB21 lutava com os problemas habituais de configuração que geralmente comprometem o primeiro dia na pista. No entanto, o roteiro que parecia já estar escrito se transformou em rascunho, pois um Max Verstappen em ótima forma mais uma vez virou a maré da corrida, tirando uma oportunidade da McLaren.

Não é coincidência que, no final da corrida, Verstappen tenha falado de um desempenho perfeito. Para tirar a vitória da McLaren era necessário algo especial, tanto na largada quanto no nível tático, aproveitando os erros cometidos pelo adversário, e foi exatamente o que a Red Bull fez.

Foi assim, começando com a mágica da primeira volta e com uma manobra de ultrapassagem por fora na chicane Tamburello, que tudo mudou na corrida. Não apenas porque permitiu que o holandês não fosse pego pelo ar sujo de Piastri, mas também porque o colocou em posição de ditar o ritmo.

Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Foto de: Lars Baron / Motorsport Images via Getty Images

Como vimos em outros eventos, inclusive em Miami, com pneus novos, a Red Bull pode acompanhar seus rivais, mas é no longo prazo que os pontos críticos tendem a surgir. Porém, a corrida de Ímola mostrou um quadro muito mais interessante do que parecia à primeira vista.

Grande parte da diferença criada pelo tetracampeão mundial no primeiro stint sobre Piastri surgiu nas duas primeiras voltas, nas quais o holandês frequentemente conseguia se afastar, aumentando a vantagem. Mas se você ampliar o olhar da terceira para a nona volta, a situação muda: os tempos se alinham e Verstappen só consegue aumentar a margem em dois décimos, chegando a quase dois segundos no total.

Volta Verstappen Piastri Diferença 3 1:21.258 1:21.345 +0.087 s 4 1:21.218 1:21.290 +0.072 s 5 1:21.228 1:21.096 -0.132 s 6 1:20.977 1:21.316 +0.339 s 7 1:21.496 1:21.407 -0.089 s 8 1:21.206 1:21.178 -0.028 s 9 1:21.194 1:21.168 -0.026 s

É exatamente nessa etapa que a corrida muda completamente de figura. Da volta 10 em diante, Piastri sofreu um colapso, com seus tempos começando a subir vários décimos, enquanto os do holandês permaneceram constantes. "Acho que Oscar obviamente se esforçou bastante no início e você podia ver que ele estava começando a ter alguns grãos no pneu dianteiro direito", disse Horner após a corrida.

Para ter uma visão mais clara, é preciso considerar também as condições climáticas. A pista havia atingido 45°C no início da corrida, temperatura mais alta de todo o fim de semana. Se você forçar o pneu muito cedo, em um estágio em que ele ainda não está pronto, especialmente em curvas que transmitem muita energia, como a Piratella, o risco é provocar uma diferença de temperatura que pode levar à granulação.

Não é coincidência que os tempos de Piastri tenham se deteriorado quase que de uma hora para outra quando ele sentiu a falta de aderência. Não se tratava de uma degradação "pura" do pneu, no sentido de desgaste da banda de rodagem, mas de um fenômeno principalmente térmico. A confirmação também vem dos dados da Mercedes: pelo rádio, Russell foi de fato informado de que o pneu removido durante a primeira parada ainda tinha 70% da banda de rodagem.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images via Getty Images

Isso destaca como o gerenciamento da temperatura foi o aspecto crucial, especialmente em um asfalto quente. A formação de grãos nos pneus dianteiros sempre foi um grande problema para a McLaren, que sofre com isso mais do que outras equipes e foi esse fenômeno que levou à decisão de adotar uma estratégia de duas paradas para Piastri.

Embora Andrea Stella tenha confirmado que a McLaren queria tentar uma estratégia diferente para surpreender a Red Bull, a decisão foi principalmente uma reação instintiva ao ritmo demonstrado por Piastri naquelas voltas. Não é de surpreender que o australiano tenha sido questionado pelo rádio se tinha espaço para continuar pressionando ou se era necessário parar.

A McLaren reagiu instintivamente, mas não em resposta a alguém que já havia mudado para a parada dupla, como Charles Leclerc, que não representava nenhuma ameaça, mas por causa da falta de ritmo, o que levou a equipe a puxar o gatilho e pedir a parada antes que o pneu se estabilizasse.

O problema foi que a mudança para duas paradas efetivamente excluiu Piastri da luta pela vitória. Ímola tem um dos boxes mais longos de todo o calendário e cada parada custa incríveis 28 segundos. Acrescente a isso o risco de tráfego e o fato de que há apenas uma zona de DRS, o que torna o retorno muito mais lento, e fica fácil ver por que a estratégia de duas paradas não foi rentável para os líderes.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Peter Fox / Getty Images

Antes da entrada do safety car virtual causado pela parada de Esteban Ocon, Piastri teve que ultrapassar nada menos do que sete carros, o que fez com que a diferença para Max aumentasse para cerca de um segundo. Mesmo sem esse safety car virtual, as esperanças de Piastri estavam comprometidas, já que Verstappen poderia ter parado e ainda assim sair na frente com uma parada a menos.

"De alguma forma, no primeiro stint, se você passou por uma fase em que parecia que os pneus estavam se degradando muito rapidamente, na verdade eles ainda tinham algo a oferecer. É por isso que Lando, Max e outros pilotos optaram por uma estratégia de uma parada", confirmou Stella.

A manobra de ultrapassagem na primeira volta certamente condicionou o curso da corrida, mas não foi o único elemento decisivo na vitória de Verstappen, especialmente quando se acrescenta o fato de que ele não pode jogar 2 contra 1 explorando Norris, que estava mais atrás após a classificação. A McLaren poderia ter tentado gerenciar melhor a degradação, mas mesmo assim as esperanças foram arriscadas, dado o bom ritmo do RB21 e o fato de que as desistências permitiram a instalação de pneus novos.

Foi exatamente por esse motivo que a Red Bull se manteve discreta, não se deixando levar pelo entusiasmo, apesar dos resultados encorajadores das inovações introduzidas em Ímola. Não é a primeira vez que o RB21 consegue manter o ritmo em corridas específicas, mas encontra dificuldades nas seguintes.

Andrea Stella continua confiante para as próximas etapas, especialmente aquelas caracterizadas por muitas curvas lentas, onde o MCL39 continua a ser um ponto de referência. "Se você observar os mapas aerodinâmicos em Miami e aqui, eles são muito diferentes. Fomos competitivos no Bahrein, na China e em Miami. Mas em curvas rápidas não temos nenhuma vantagem específica. Além disso, a Red Bull melhorou o carro."

MARTÍN e ACOSTA JUNTOS na Honda? TUDO OU NADA para PECCO? Pré-Silverstone, WSBK, susto no Moto1000GP

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST faz PRÉVIA do GP do REINO UNIDO de MOTOGP e tudo do MOTOCICLISMO NACIONAL

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!