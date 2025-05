A McLaren está ignorando as sugestões de que será afetada pela restrição de asas flexíveis do GP da Espanha de Fórmula 1, já que o Motorsport.com pode revelar que a equipe já testou a asa mais rígida com bons resultados em Ímola.

Depois de impor limites mais rígidos para a flexão da asa traseira e de torná-los ainda mais rígidos na China e no Japão, o órgão regulador da F1 também implementou testes mais rigorosos a partir do GP da Espanha deste fim de semana em Barcelona.

Originalmente, os regulamentos técnicos da FIA determinavam que, quando 100kg de carga fossem aplicados simetricamente em ambos os lados do carro, a deflexão vertical da asa não poderia ser superior a 15 mm. Quando a carga é aplicada em apenas um lado, a deflexão vertical não deve ser superior a 20 mm. A partir da Espanha, essas tolerâncias foram reduzidas para 10 mm e 15 mm, respectivamente. A FIA também reduziu a tolerância de flexão da aba da asa dianteira de 5 mm para 3mm sob 6kg de carga.

Acreditava-se que a McLaren era a mais avançada na exploração da flexão da asa dianteira em benefício próprio, sendo capaz de usar mais asa dianteira para ajudar no equilíbrio do carro em curvas de baixa velocidade e, em seguida, usar o fenômeno da flexão para ajudar nas curvas de alta velocidade e nas retas. Falando após o GP de Mônaco do último fim de semana, o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, disse que a restrição "pode ser uma virada de jogo para todos, porque não sabemos o impacto do novo regulamento em cada equipe".

Max Verstappen e Christian Horner, da Red Bull, pareceram menos convencidos de que Barcelona mudará a ordem de classificação de 2025 de maneira significativa.

A McLaren sempre se mostrou confusa com as sugestões de que a diretriz técnica da FIA a faria retroceder e agora ficou claro que a equipe já experimentou a asa dianteira reforçada com a especificação de Barcelona nos treinos livres de Ímola. No fim de semana do GP de Emilia-Romagna, Lando Norris experimentou a nova especificação da asa dianteira no TL1 e os dados correspondentes parecem dissipar quaisquer outras dúvidas de que a mudança de regra deste fim de semana terá impacto sobre ela.

"Vamos para o fim de semana em Barcelona conscientes de que a competição provavelmente será muito mais acirrada neste fim de semana", disse Stella antes da corrida deste fim de semana. "Como mencionei brevemente em Mônaco, este é um circuito com características de pista que podem se adequar muito bem aos nossos concorrentes, o que, por sua vez, pode tornar o campo particularmente apertado. Com isso em mente, esperamos uma corrida mais parecida com a de Ímola e Suzuka".

"Também veremos a introdução de uma nova asa dianteira neste fim de semana, o que é uma conversa totalmente separada. Pode parecer que essa asa dianteira tenha criado esse estreitamento do campo, mas essa seria uma suposição incorreta. Na verdade, já testamos essa nova asa dianteira em Ímola com Lando e observamos um impacto insignificante no desempenho, de acordo com nossas simulações. Portanto, está claro que a resposta para o fato de que o campo pode se tornar mais apertado neste fim de semana está longe da avaliação reducionista de que a nova asa dianteira reduziu a velocidade do MCL39", completou o chefe de equipe.

Como o reforço do composto de fibra de carbono na asa dianteira é uma mudança estrutural e não aerodinâmica - já que o formato real permanece o mesmo - a asa dianteira não foi incluída no documento da FIA em que as equipes devem declarar suas atualizações.

A razão pela qual a McLaren está tão cética em relação à sua forma de Barcelona é porque teme que o layout de alta força descendente do circuito se alinhe mais com Ímola e Jeddah, onde a Red Bull de Verstappen também foi extremamente forte.

Em Ímola e Mônaco, Stella disse que seria errado comparar circuitos de menor velocidade como Bahrein e Miami com os layouts de alta velocidade.

Mas o teste em Ímola pode ser o exemplo mais recente de que não parece haver uma solução que tenha impulsionado a equipe papaia para a frente do grid, mas uma série de soluções de engenharia menores que contribuem para o ritmo e gerenciamento de pneus. Esperar que a temporada de 2025 seja um fracasso para os campeões mundiais pode ser uma fantasia.

