F1: McLaren levará atualizações para Baku, revela chefe de equipe

Após duas vitórias consecutivas de Lando Norris na Hungria e em Zandvoort, a McLaren perdeu por pouco o pódio de Monza. Andrea Stella, chefe de equipe, indicou que a escuderia já sabia que a corrida italiana não seria favorável ao carro de 2026. Além disso, o italiano revelou que o time britânico levará atualizações para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1.

Em coletiva de imprensa após o GP da Itália, Stella afirmou que, de forma realista, espera lutar por vitórias nas últimas provas do ano, chegando ao topo do pódio em algumas delas.

"Acho que um fim de ano bom, sensato e realista é um em que, nas últimas nove ou 10 corridas, possamos lutar consistentemente por vitórias e conquistar algumas delas. Acredito que o nosso carro vá se adaptar melhor a pistas como Malásia, Austin e Brasil. Quando temos curvas mais longas, o carro parece extrair melhor o seu potencial".

O chefe de equipe revelou que a McLaren levará atualizações para o Azerbaijão, mesmo que pistas como Baku ou a próxima etapa, no novo circuito de Madri, não sejam tão favoráveis ao MCL40.

"Temos algumas atualizações que levaremos para Baku, mas ainda achamos que pistas como Baku e Madri — onde você precisa ser extremamente preciso no traçado e há curvas curtas — talvez não favoreçam os pontos fortes do nosso carro".

"Ainda assim, vale lembrar que em Zandvoort e na Hungria estávamos em condições de vencer. Já aqui [em Monza], embora não estivéssemos, sabemos que é uma corrida fora da curva e você mesmo mencionou a importância do arrasto".

"Esse arrasto será menos determinante em Madri, onde há uma densidade muito maior de curvas, então com certeza vamos dar o nosso máximo".

Sobre a disputa pelo campeonato de 2026, Stella pregou realismo para McLaren: "Mas, sob a perspectiva do campeonato, acho que precisamos manter os pés no chão: não podemos nos deixar levar pela tabela e devemos focar em uma corrida de cada vez".

KIMI já começou a ser FAVORECIDO vs GEORGE a partir de Monza? Lewis TEM RAZÃO sobre LECLERC/Ferrari?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!