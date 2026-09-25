F1: McLaren mantém "porta escancarada" para Verstappen, afirma Brown

Após uma longa novela na metade de 2026, Max Verstappen selou sua renovação de contrato com a Red Bull até o final da temporada 2030 da Fórmula 1. No entanto, Zak Brown, CEO da McLaren, afirmou que a equipe britânica mantém as "portas escancaradas" para o piloto holandês.

Inicialmente cotado para uma eventual transferência para a Mercedes, Verstappen também foi alvo de sondagens da McLaren no meio do ano, antes de optar pela permanência na equipe austríaca.

Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, Brown confirmou ter mantido conversas diretas com o tetracampeão: “Conversei com o Max algumas vezes no verão passado [inverno no Brasil], simplesmente porque queria conhecê-lo melhor”

"Se eu pudesse usar uma palavra agora para descrevê-lo, seria uma palavra que não teria me ocorrido antes dessas conversas. A saber: charmoso. Aposto que ninguém que não o conheça bem o definiria assim. Mas estou realmente impressionado com ele. Um piloto puro sangue".

Brown destacou o nível de dedicação de Verstappen e sua paixão com o automobilismo como um todo, estabelecendo um paralelo com a relação que a McLaren teve com Fernando Alonso.

"O foco dele e a maneira como ele enxerga o automobilismo, da perspectiva de um piloto, achei muito impressionantes. Você percebe isso pelo engajamento do Max com o programa GT3 e pelo quão tecnicamente capacitado ele é. Fernando também era assim. Lembro-me de quando fomos para as 500 Milhas de Indianápolis com ele".

Mesmo ciente do vínculo assinado por Verstappen com a Red Bull até o fim de 2030, o CEO da McLaren deixou claro que os planos do time podem se cruzar com os do holandês nos próximos anos.

“A porta continua escancarada para o Max. Para 2028, 2029 ou qualquer outro ano. Gostei de conhecê-lo melhor e adoraria trabalhar com ele um dia”, declarou Brown.

O executivo ressaltou, porém, que o movimento não afeta o compromisso com Lando Norris e Oscar Piastri, que tiveram seus contratos renovados recentemente.

"Estou muito feliz e satisfeito com a minha dupla atual de pilotos. As conversas foram mais exploratórias, para nos [Brown e Verstappen] conhecermos melhor. Porque nunca se sabe o que o futuro reserva. Mas fiquei muito mais impressionado do que esperava com ele como pessoa. Pensei: 'eu realmente posso ir para a pista com esse cara'. Porque eu odeio correr contra ele".

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