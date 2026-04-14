F1: McLaren melhorou no Japão, mas grande 'trunfo' está guardado para Miami
Equipe de Woking levará primeira grande atualização para a corrida na Flórida e se aproveita da pausa de abril
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
A Fórmula 1 entrou em um hiato forçado por conta dos conflitos no Oriente Médio e do cancelamento das duas corridas que aconteceriam em abril. Sendo assim, as equipes receberam um tempo 'extra' para trabalharem em seus carros sem a preocupação de se prepararem para um fim de semana. A McLaren, por exemplo, usará esse mês para fabricar novas peças voltadas para a atualização que será levada para Miami.
O objetivo da equipe de Woking, segundo Andrea Stella, é alcançar a Mercedes e conseguir defender o título da última temporada. O chefe do time revelou que a pausa é "bem-vinda" neste momento em entrevista ao site da F1.
"Acho que, para a McLaren como equipe, isso nos dá a possibilidade de fabricar as peças que queremos levar para a pista para evoluir nosso carro, torná-lo mais rápido, especialmente no que diz respeito ao desempenho aerodinâmico", destacou.
"Acho que nos dá mais tempo para trabalhar com a HPP [Mercedes High Performance Powertrains, motor fornecido pela Mercedes], por exemplo, finalizando todas as ferramentas necessárias para explorar ao máximo a unidade de potência".
Segundo informações do Autoracer, um dos pontos fortes da McLaren é a gestão de energia do motor ao longo das corridas. A equipe conseguiu dar um salto importante entre a etapa da Austrália e do Japão, mesmo sem mudanças aerodinâmicas.
A equipe de Woking também focou, desde o início da temporada, em diminuir o peso do carro e se aproximar ao máximo dos 768 kg mínimos impostos pela FIA. Isso afeta diretamente no comportamento do carro - um monoposto mais leve é mais fácil de ganhar velocidade, de controlar e, sobretudo, auxilia na gestão dos pneus.
Miami promete ser a grande 'virada de chave'
Desde o início da temporada, a McLaren já havia informado que planejava uma grande atualização para a sexta corrida no calendário da F1 - que acontece no Hard Rock Stadium.
Esse é um plano bastante parecido com o que eles fizeram em 2024 e rendeu bons frutos para Lando Norris, que conquistou sua primeira vitória na categoria naquele fim de semana.
Para este ano, a base que o time tem para trabalhar é sólida e eles não precisam mudar totalmente o projeto. As participações na China e Japão - apesar de Norris e Oscar Piastri não terem largado em Xangai - mostraram esse momento positivo.
O foco para a corrida nos Estados Unidos é levar atualizações de aerodinâmica para o carro, mesmo sendo um fim de semana com corrida sprint, mas também otimizar a gestão de energia e tentar reduzir ainda mais o peso do carro.
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