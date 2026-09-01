F1: McLaren mostra pintura especial para GP da Itália

Neste fim de semana, durante o GP da Itália, algumas equipes decidiram fazer homenagens e terão pinturas especiais para a corrida de Fórmula 1. Dessa vez, foi a McLaren que mostrou seu carro.

A novidade será utilizada por Lando Norris e Oscar Piastri durante todo o fim de semana em Monza e voltará a aparecer no GP da Espanha, em Madri. O design é mais uma ação da parceria entre McLaren e OKX, que começou em 2022 e já rendeu outras pinturas e campanhas especiais ao longo das últimas temporadas.

Para Monza e Madri, a McLaren classificou a novidade como um "aprimoramento" da pintura, mantendo a identidade visual do carro, mas acrescentando elementos especiais relacionados à parceria com a OKX.

A ação faz parte de uma série de ativações desenvolvidas pelas duas marcas para aproximar os fãs da equipe por meio de experiências, campanhas e conteúdos especiais.

Além do carro com uma pintura diferente, Norris e Leclerc também terão um macacão diferente, deixando de lado o laranja dominante pela cor preta.

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