F1: McLaren pode igualar recorde extraordinário no GP da Holanda; saiba mais
Apenas Ferrari e Mercedes conseguiram atingir tal feito em 75 anos de história da categoria
É um cenário dos sonhos para as equipes de Fórmula 1: construir um carro dominante o suficiente para cruzar a linha de chegada com ambos os pilotos em primeiro e segundo lugar. Isso geralmente resulta em comemorações nas garagens quando acontece uma vez, quanto mais em várias provas seguidas.
Foi isso que a McLaren experimentou nas últimas semanas, pois conseguiu conquistar a dobradinha quatro vezes - três vezes com Lando Norris vencendo, uma com Oscar Piastri.
Na história da F1, o máximo que uma equipe conseguiu fazer dobradinhas de formas consecutivas foi cinco GPs. Neste sentido, apenas dois times foram capazes deste feito: Ferrari e Mercedes.
A Ferrari conseguiu dominar cinco corridas seguidas com o primeiro lugar em 2002 (GP da Hungria ao GP do Japão), assim como em 1952 (GP da Bélgica ao GP da Holanda). A Mercedes conseguiu isso três vezes: em 2014 (GP da Malásia para GP de Mônaco), 2015-2016 (GP dos Estados Unidos 2015 para GP da Austrália 2016) e em 2019 (GP da Austrália para GP da Espanha).
Portanto, com a quarta dobradinha consecutiva, a McLaren está se aproximando rapidamente desse recorde. Não é a primeira vez que a McLaren chega próximo dessa marca histórica.
Em 1988, ela também teve uma sequência de quatro vitórias e dois segundos lugares, entre o GP do México e o GP da França. Atualmente, isso coloca a McLaren duas vezes na lista de quatro triunfos seguidos, que também inclui a Mercedes (três vezes) e a Williams (uma vez).
Se conseguir a dobradinha novamente em Zandvoort, a McLaren se tornará a terceira equipe na história da F1 a dominar tantas corridas seguidas com ambos os pilotos. Uma corrida depois, no GP da Itália em Monza, ela poderia até quebrar o recorde.
Com base no desempenho do MCL39, isso seria bem possível, embora os dois circuitos ofereçam seus próprios desafios. Zandvoort, por exemplo, é mais voltado para o downforce, enquanto em Monza as equipes estão buscando as menores asas traseiras da temporada para aumentar a velocidade máxima.
No papel, o MCL39 tem uma vantagem em Zandvoort, onde os pneus traseiros são duros e a McLaren pode controlá-los bem durante um período mais longo. No entanto, as ultrapassagens são um grande desafio, por isso a classificação terá um papel importante na possibilidade de igualar o recorde.
Em Monza, a McLaren tem experiência relativamente recente em conseguir a dobradinha: isso aconteceu com Daniel Ricciardo e Lando Norris em 2021.
