F1: "McLaren prefere Norris como campeão mundial", diz Ecclestone
Para o ex-chefão da F1, Piastri foi punido por um erro cometido pela própria equipe durante a parada de Norris
Em meio às críticas feitas pelo paddock, imprensa e fãs sobre a ordem de equipe aplicada sobre Oscar Piastri e Lando Norris durante o GP da Itália, o ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, afirmou que o time de Woking já decidiu seu preferido para a conquista do título de 2025.
Na prova de Monza, Norris vinha à frente de Piastri no terço final da corrida, mas um erro no pit stop deixou o britânico atrás do líder do campeonato. Pelo rádio, a McLaren instruiu o australiano a ceder a posição, lembrando de um episódio similar no GP da Hungria de 2021. Em entrevista ao jornal suíço Blick, Ecclestone comentou sobre o caso:
"Eles [na McLaren] continuam falando sobre justiça. Mas é justo que Piastri seja penalizado por um erro cometido pela equipe? Não".
"Começo a ter a sensação de que a McLaren prefere um campeão mundial chamado Lando Norris. Erros como pit stops perdidos, falhas no motor e na suspensão podem ter se tornado menos comuns, mas fazem parte do esporte".
O tetracampeão Max Verstappen, declarou em entrevista à ServusTV que não teria cedido a posição como Piastri fez, afirmando de forma categória: "O problema não é meu".
Já a própria McLaren também não vê isso como um problema. Para o chefe Andrea Stella, foi uma "questão de princípios" restaurar a ordem interna da equipe após o pit stop errado de Norris por meio de uma decisão da equipe.
Mas as regras do jogo - conhecidas internamente como "regras papaia" - não parecem ser tão claras assim. Piastri, piloto da McLaren, disse no rádio: "Dissemos que um pit stop lento faz parte da corrida. Eu realmente não entendo o que mudou agora". Mais tarde, Piastri disse que tinha "certeza de que discutiremos isso novamente".
A situação é tão explosiva porque tem um impacto direto no campeonato mundial de pilotos: Piastri saiu de Monza com uma vantagem de 31 pontos sobre Norris. No entanto, se ele tivesse terminado em segundo e Norris em terceiro, sua vantagem teria sido de 37 pontos.
