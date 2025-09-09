Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Itália

F1: "McLaren prefere Norris como campeão mundial", diz Ecclestone

Para o ex-chefão da F1, Piastri foi punido por um erro cometido pela própria equipe durante a parada de Norris

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Editado:
Bernie Ecclestone unterstellt McLaren: Norris wird bevorzugt!

Em meio às críticas feitas pelo paddock, imprensa e fãs sobre a ordem de equipe aplicada sobre Oscar Piastri e Lando Norris durante o GP da Itália, o ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, afirmou que o time de Woking já decidiu seu preferido para a conquista do título de 2025.

Leia também:

Na prova de Monza, Norris vinha à frente de Piastri no terço final da corrida, mas um erro no pit stop deixou o britânico atrás do líder do campeonato. Pelo rádio, a McLaren instruiu o australiano a ceder a posição, lembrando de um episódio similar no GP da Hungria de 2021. Em entrevista ao jornal suíço Blick, Ecclestone comentou sobre o caso:

"Eles [na McLaren] continuam falando sobre justiça. Mas é justo que Piastri seja penalizado por um erro cometido pela equipe? Não".

"Começo a ter a sensação de que a McLaren prefere um campeão mundial chamado Lando Norris. Erros como pit stops perdidos, falhas no motor e na suspensão podem ter se tornado menos comuns, mas fazem parte do esporte".

O tetracampeão Max Verstappen, declarou em entrevista à ServusTV que não teria cedido a posição como Piastri fez, afirmando de forma categória: "O problema não é meu".

Já a própria McLaren também não vê isso como um problema. Para o chefe Andrea Stella, foi uma "questão de princípios" restaurar a ordem interna da equipe após o pit stop errado de Norris por meio de uma decisão da equipe.

Mas as regras do jogo - conhecidas internamente como "regras papaia" - não parecem ser tão claras assim. Piastri, piloto da McLaren, disse no rádio: "Dissemos que um pit stop lento faz parte da corrida. Eu realmente não entendo o que mudou agora". Mais tarde, Piastri disse que tinha "certeza de que discutiremos isso novamente".

A situação é tão explosiva porque tem um impacto direto no campeonato mundial de pilotos: Piastri saiu de Monza com uma vantagem de 31 pontos sobre Norris. No entanto, se ele tivesse terminado em segundo e Norris em terceiro, sua vantagem teria sido de 37 pontos.

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Stefan Ehlen Fórmula 1 Bernie Ecclestone Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: “Drugovich seria a melhor opção para Alpine em 2026?”, questiona mídia francesa
Próximo artigo F1: McLaren avalia revisar ordens de equipe após episódio de Monza

Principais comentários
Stefan Ehlen
Mais de
Stefan Ehlen
F1 - Ecclestone aconselha Hamilton: "Ele deveria se aposentar e se orgulhar do que conquistou"

F1 - Ecclestone aconselha Hamilton: "Ele deveria se aposentar e se orgulhar do que conquistou"

Fórmula 1
F1 - Ecclestone aconselha Hamilton: "Ele deveria se aposentar e se orgulhar do que conquistou"
"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1

"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1

Fórmula 1
"Hoje sim", gafe no pódio, 105 posições no grid e mais: As penalidades mais malucas da história da F1
F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026

F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026

Fórmula 1
F1: Parceria entre Aston Martin e Honda será exclusiva em 2026
Mais de
Bernie Ecclestone
F1: Ecclestone responde rumores sobre compra da Alpine com Horner

F1: Ecclestone responde rumores sobre compra da Alpine com Horner

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Ecclestone responde rumores sobre compra da Alpine com Horner
F1: Vettel pode se tornar o próximo Helmut Marko na Red Bull?

F1: Vettel pode se tornar o próximo Helmut Marko na Red Bull?

Fórmula 1
F1: Vettel pode se tornar o próximo Helmut Marko na Red Bull?
F1: Ecclestone adverte Hamilton sobre prioridades da Ferrari

F1: Ecclestone adverte Hamilton sobre prioridades da Ferrari

Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Ecclestone adverte Hamilton sobre prioridades da Ferrari
McLaren
Mais de
McLaren
OPINIÃO F1: McLaren pode ter aberto a 'caixa de Pandora' em Monza

OPINIÃO F1: McLaren pode ter aberto a 'caixa de Pandora' em Monza

Fórmula 1
GP da Itália
OPINIÃO F1: McLaren pode ter aberto a 'caixa de Pandora' em Monza
F1: Wolff diz que McLaren criou novo precedente para ordens de equipe

F1: Wolff diz que McLaren criou novo precedente para ordens de equipe

Fórmula 1
GP da Itália
F1: Wolff diz que McLaren criou novo precedente para ordens de equipe
DEBATE F1: A McLaren deveria ter usado ordens de equipe no GP da Itália?

DEBATE F1: A McLaren deveria ter usado ordens de equipe no GP da Itália?

Fórmula 1
GP da Itália
DEBATE F1: A McLaren deveria ter usado ordens de equipe no GP da Itália?

Últimas notícias

F1: FIA marca data para revisão pedida pela Williams sobre caso de Sainz na Holanda

F1: FIA marca data para revisão pedida pela Williams sobre caso de Sainz na Holanda

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1: FIA marca data para revisão pedida pela Williams sobre caso de Sainz na Holanda
F1: McLaren avalia revisar ordens de equipe após episódio de Monza

F1: McLaren avalia revisar ordens de equipe após episódio de Monza

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: McLaren avalia revisar ordens de equipe após episódio de Monza
F1: "McLaren prefere Norris como campeão mundial", diz Ecclestone

F1: "McLaren prefere Norris como campeão mundial", diz Ecclestone

F1 Fórmula 1
GP da Itália
F1: "McLaren prefere Norris como campeão mundial", diz Ecclestone
F1: “Drugovich seria a melhor opção para Alpine em 2026?”, questiona mídia francesa

F1: “Drugovich seria a melhor opção para Alpine em 2026?”, questiona mídia francesa

F1 Fórmula 1
F1: “Drugovich seria a melhor opção para Alpine em 2026?”, questiona mídia francesa

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros