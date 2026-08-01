F1: McLaren projeta evolução de meio segundo e prevê "corrida de atualizações" até o fim de 2026

A temporada 2026 da Fórmula 1 começa a desenhar o seu cenário real, impulsionada pela disputa de desenvolvimento nos bastidores. Após um início avassalador da Mercedes, vencendo as seis primeiras corridas do ano a partir da pole position, Ferrari e McLaren reagiram e transformaram o campeonato em uma batalha tripla pela liderança.

O ápice da reação veio no GP da Hungria, com uma vitória dominante de Lando Norris após a introdução de atualizações importantes no MCL40, o qual contou com cinco novos componentes. O resultado colocou o time de Woking na briga direta com Mercedes e Ferrari, mas o chefe Andrea Stella afasta qualquer favoritismo precoce.

Para o dirigente italiano, o salto de desempenho se deve às novidades levadas ao Hungaroring, mas o ritmo forte em corrida surpreendeu a própria equipe: "A melhoria do ponto de vista da competitividade pode ser inteiramente atribuída às atualizações que trouxemos. Mas, ao mesmo tempo, estávamos, de certa forma, pensando que este ganho de tempo por volta [não] seria necessariamente suficiente para estar na pole position no Hungaroring".

"Definitivamente não teríamos pensado que seria suficiente para ter um ritmo tão forte na corrida. Sinceramente, continuo acreditando que, se quisermos estar em posição de lutar por vitórias consistentes no futuro, precisamos manter nosso foco em entregar mais atualizações", adicionou.

Considerada uma das maiores mudanças regulamentares da história recente da F1, a 'era' iniciada em 2026 ainda está na 11ª etapa de um calendário de 22 corridas. Stella acredita que o carro que terminar a temporada no topo precisará evoluir consideravelmente ao longo dos próximos meses.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Esse é o plano, mas não somos ingênuos. Sabemos que esse será o plano de todas as equipes. Portanto, penso que, como tem acontecido em 2026, é uma questão de uma 'corrida de atualizações'. A boa notícia é que a McLaren está de volta a essa disputa enquanto luta pela liderança", explicou.

"Mas também espero que o carro que será o melhor no final da temporada continue acrescentando décimos de segundo nas próximas 11 corridas, provavelmente até meio segundo. Com certeza há muito trabalho pela frente para todos, não apenas para a McLaren".

Com a experiência de ter saído do meio do grid no regulamento anterior, para conquistar os títulos de construtores de 2024 e 2025, a McLaren planejou o teto orçamentário de 2026 focando no desenvolvimento constante ao longo do ano.

A equipe prevê novas peças para o GP da Holanda, em Zandvoort, e estuda introduzir uma asa traseira de baixa carga aerodinâmica, a 'asa macarena', no GP da Itália, em Monza. No entanto, Stella ressalta que as rivais do topo do grid também estão colhendo resultados eficientes.

"Haverá algumas novidades para as próximas corridas", revelou o chefe da McLaren. "Este ano, praticamente todas as equipes de topo têm sido bem-sucedidas ao introduzir atualizações. Penso que isto acontece porque as regras ainda são relativamente novas e as oportunidades em termos de desenvolvimento do carro são quase frutos fáceis de colher".

"Portanto, não acho que a McLaren tenha qualquer vantagem particular do tipo, 'oh, tudo o que trazemos é bem-sucedido'. Todos estão fazendo um bom trabalho em termos de trazer atualizações bem-sucedidas. Será mais uma questão de quantas atualizações as equipes estarão em condições de entregar até agora e no que resta da temporada, porque estamos apenas na metade", finalizou.

Reportagem adicional de Stuart Codling e Ronald Vording

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