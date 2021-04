F1: McLaren quer retorno de pré-temporada estendida em 2022

O chefe da da McLaren, Andreas Seidl, quer o retorno da pré-temporada estendida em 2022, após a redução do período deste ano.

Por razões de custo, as equipes da Fórmula 1 concordaram em ter apenas três dias de testes no Bahrein em 2021, divididos entre seus dois pilotos.

Esse formato colocou uma pressão extra sobre os times que sofreram problemas mecânicos nos testes, além de dificultar a vida dos pilotos que se adaptavam em novas escuderias, incluindo Daniel Ricciardo na McLaren.

Seidl disse que esperava que o australiano e os outros pilotos em novas equipes tivessem mais dificuldade para se adaptar.

“Não vou dizer que é uma surpresa”, disse o alemão quando questionado pelo Motorsport.com.

“Sabemos que não é apenas fácil pular de um carro para outro, quando você tem apenas um dia e meio de testes."

“Acho que não adianta reclamar do um dia e meio de testes, porque foi um acordo entre todas as equipes para ter apenas um teste este ano a fim de economizar custos. Portanto, não adianta entrar muito nisso."

“Todos esperamos que no próximo ano, possamos voltar a ter mais dias de testes, especialmente sabendo que teremos carros completamente novos no próximo ano.”

Seidl também espera que os testes sejam realizados com um intervalo que permita às escuderias analisar o que aprenderam na primeira apresentação.

A equipe de Woking, que teve o desafio adicional de trocar a potência da Renault pela Mercedes, teve um esforço especial para concluir sua nova máquina mais cedo.

Ele conseguiu apertar dois dias de filmagem em Silverstone para ajudar Ricciardo a se adaptar e o próprio time a aprender sobre sua nova unidade de energia com tempo suficiente para reagir antes do teste do Bahrein.

“No meu ponto de vista, ou pelo menos do ponto de vista da McLaren, faz sentido fazer dois testes com uma boa lacuna também entre eles, para poder digerir o que aprendemos com o primeiro teste , e também ser capaz de reagir com esses carros novos.", concluiu Seidl.

