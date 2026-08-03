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F1: McLaren questiona possível "vantagem" da Ferrari em Madri após teste surpresa

Mesmo com o questionamento, Stella admite que Ferrari não cometeu ilegalidades, apenas sabendo jogar melhor que as rivais

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Andrea Stella, McLaren

Novidade da Fórmula 1 para 2026, o Circuito Urbano de Madri, conhecido como Madring, sediará seu primeiro GP da Espanha em setembro. Mas a pista, que sequer teve sua primeira sessão oficial, já é alvo de uma pequena polêmica envolvendo a Ferrari.

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A equipe italiana levou Charles Leclerc e Lewis Hamilton à Madri no mês passado para um dia de filmagens, um evento que surpreendeu a todos no paddock e que levanta algumas preocupações, conforme dito pelo chefe da McLaren, Andrea Stella.

“Não sabíamos nada sobre o teste da Ferrari em Madri, não fomos informados com antecedência. Essa situação foi uma grande surpresa para nós".

Mas o chefe da McLaren também confirmou que as imagens coletadas foram compartilhadas com as demais equipes da F1, algo de se agradecer.

“No entanto, estamos felizes que as imagens e os vídeos captados a partir do carro tenham sido compartilhados com as outras equipes. Embora os pneus utilizados não representassem as condições reais de corrida e o circuito estivesse extremamente escorregadio, como se fosse uma obra em andamento, sempre há coisas a aprender".

“Sobretudo levando em conta as unidades de potência deste ano, podemos obter certos pontos de referência em vez de começarmos o fim de semana sem nenhum dado".

No entanto, Stella já tem clareza de quem será o favorito para o novo GP da Espanha em Madrid, já que esse teste “pode ter dado à Ferrari uma pequena vantagem”, afirmou.

Caso houvesse alguma dúvida, o italiano, que já trabalhou para a Ferrari, admite que a Ferrari havia sido mais inteligente que as outras equipes e que não havia nada de errado ou ilegal em realizar um teste em uma pista totalmente nova antes de sua estreia oficial na F1.

“Mesmo assim, não há nenhuma infração às regras. Depois de algumas voltas em Madri, vamos esquecer completamente esse assunto e nos concentrar em nosso próprio fim de semana de corrida”, concluiu Stella.

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