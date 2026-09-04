F1: McLaren, Red Bull e Aston Martin protagonizam principais atualizações em Monza; saiba detalhes

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Ferrari e Mercedes, por exemplo, optaram por 'adaptações' para as especificidades de Monza, enquanto a Audi é a única sem novidades; o Motorsport.com explica

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Detalhe técnico Red Bull RB22

Foto de: AG Photo

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) publicou o documento de alterações nos carros das equipes de Fórmula 1 para o GP de Itália de 2026, e, além dos ajustes típicos para se adaptarem à pista, como é habitual em Monza, chama a atenção que várias escuderias aproveitaram para introduzir melhorias que vão além do próprio traçado.

Enquanto Mercedes e Ferrari apresentam apenas alterações "específicas para o circuito", os seus perseguidores, McLaren e Red Bull, estão entre os que 'procuram desempenho', tal como Aston Martin-Honda, Haas, Alpine, RB e Cadillac-Ferrari.

O editor recomenda:

No caso da Aston, foi revisado um elemento da sua suspensão dianteira e uma parte do seu assoalho para melhorar a carga aerodinâmica no AMR26 de Fernando Alonso e Lance Stroll. Por sua vez, a Honda também introduziu correções na sua unidade de potência após detectar um problema de comportamento com a versão atualizada que levou a Zandvoort.

Detalhe da Aston Martin

Detalhe da Aston Martin

Foto de: Eric Le Galliot

A Red Bull também tem alterações, entre elas uma nova geometria da borda do assoalho destinada a gerar mais carga aerodinâmica e melhorar a estabilidade aerodinâmica, bem como uma nova aleta na extremidade da asa dianteira para melhorar o fluxo.

O time taurino também introduziu nos carros de Max Verstappen e Liam Lawson duas alterações destinadas a reforçar a confiabilidade do carro nas condições particulares de Monza, no sistema de escape e na suspensão traseira.

Detalhe do Red Bull RB22

Detalhe do Red Bull RB22

Foto de: AG Photo

Como se sabia, a McLaren introduz a sua nova asa traseira rotativa de baixa carga aerodinâmica, denominada "H-Wing". Além disso, também foi revisto ligeiramente o assoalho do carro, para melhorar a gestão do fluxo aerodinâmico.

Detalhe da McLaren

Detalhe da McLaren

Foto de: Alessio Morgese

No entanto, a equipe com mais alterações para Monza é a Haas, que, além do motor novo da Ferrari (apenas no carro de Bearman), apresentou três novidades destinadas a melhorar o desempenho aerodinâmico do VF-26.

Há um novo assoalho na parte dianteira, uma carroçaria redesenhada em torno dos sidepods e do capô do motor, bem como modificações na suspensão traseira. Este pacote tem como objetivo melhorar a gestão dos fluxos e a eficiência aerodinâmica.

Oliver Bearman, Haas

Oliver Bearman, Haas

Foto de: Eric Le Galliot

Racing Bulls, Alpine e Cadillac também trazem novidades, com uma combinação de modificações específicas para Monza e de desenvolvimento geral. A Audi de Gabriel Bortoleto é a única que não anunciou nenhuma evolução para este GP.

Entre as equipas que se centram nas particularidades do circuito de Monza estão Mercedes, Ferrari e Williams.

Embora a estratégia da Ferrari consista em introduzir várias pequenas melhorias em cada corrida, desta vez chegou de mãos vazias ao seu GP de casa, ou quase (embora tenham, sim, um motor melhorado).

Os italianos concentraram-se principalmente em soluções específicas para o circuito de Monza, com modificações destinadas a reduzir a resistência aerodinâmica e adaptar o equilíbrio aerodinâmico às longas retas do traçado.

A Mercedes, por sua vez, retirou vários dispositivos de aletas da asa traseira" para se adaptar a Monza.

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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