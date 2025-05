F1: McLaren repete dobradinha no TL2 de Ímola; Bortoleto é 16°

Com temperatura ambiente um pouco mais quente que a primeira sessão (20°C e 38°C na pista), os pilotos da Fórmula 1 retornaram para a pista do GP da Emilia Romagna para o segundo ensaio do fim de semana sem corrida Sprint.

Nos primeiros minutos, apenas Fernando Alonso deixou a garagem usando pneus macios, enquanto todo o restante do pelotão estava com médios. Gabriel Bortoleto, que bateu no fim da primeira sessão, conseguiu retornar normalmente para o TL2.

No TL1, Max Verstappen se mostrou muito incomodado com o carro, reclamando bastante da traseira muito solta. Lewis Hamilton, que também não está muito confortável com o SF-25, protagonizou diversas escapadas da pista, mas conseguiu recuperar bem de todas.

Alonso teve uma quase batida com Franco Colapinto durante sua volta rápida, exatamente como quase aconteceu no TL1, naquele momento, entre o espanhol e Charles Leclerc.

A Red Bull começou a se mostrar mais confiável depois dos acertos feitos pelos engenheiros, Verstappen se tornou mais recorrente na frente do pelotão, andando bastante próximo das McLarens e Mercedes. A Ferrari, por sua vez, ficou bastante desaparecida, Hamilton e Leclerc reclamando de seus carros.

Faltando pouco menos de 30 minutos para o fim da sessão, todos os pilotos calçaram os pneus macios para finalizarem os ensaios desta sexta-feira (16).

Leclerc reclamou bastante do SF-25, falando que a condição do carro entre as curvas 9 e 11 era extremamente "crítica". Isack Hadjar rodou na Tamburello, quando perdeu a traseira do carro, causando uma bandeira amarela.

Os comissários da prova esperaram, já que o piloto parecia apto para retornar, mas não conseguiu desatolar o carro da grama e a bandeira vermelha foi acionada. Os pilotos retornaram apenas para uma última volta e treinamento de largada.

No fim da sessão, Oscar Piastri liderou a dobradinha da McLaren, de novo, com Lando Norris apenas 0s025 atrás do companheiro. Pierre Gasly fechou o top 3, enquanto Bortoleto foi 16°.

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

