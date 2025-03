Lando Norris 'jogou uma bomba' para McLaren durante uma coletiva de imprensa antes do GP da China de Fórmula 1, quando disse que havia efetivamente desistido de convencer sua equipe a projetar um carro que favorecesse seu estilo de ataque preferido.

Como o MCL39 foi o carro de referência na abertura da temporada - Norris e seu companheiro de equipe Oscar Piastri provavelmente teriam terminado em 1-2 se Piastri não tivesse rodado - isso pode parecer contra-intuitivo, mas Norris acrescentou um contexto importante.

O atual líder do campeonato gosta de ser agressivo na frenagem e nas entradas de curva, o que exige que o carro tenha uma extremidade dianteira disposta a lidar com um piloto que toma tais liberdades.

Norris descreveu o MCL39 como "bastante fraco" nessas áreas e disse que havia ajustado seu estilo para se adequar - e esse pareceu ser o caso no último fim de semana em Melbourne, onde nossa análise sugeriu que ele estava exigindo menos do carro nos freios e se concentrando mais na velocidade de saída.

Neil Houldey, diretor técnico de engenharia da McLaren, sugere que a sensação de Norris está intimamente ligada à opção pelo desempenho puro com o novo carro.

"Acho que, como [Norris] disse, ele parou de pedir o que gosta e nós produzimos um carro mais rápido", disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com para esclarecer os comentários de Norris.

"Nós apenas tentamos produzir o carro mais rápido possível, e ele é bom o suficiente para administrar isso e mudar seu estilo de direção para se adequar".

Lando Norris, McLaren Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

"Se nos concentrássemos em tentar fazer o carro funcionar para o estilo de direção dele, poderíamos acabar com um carro mais lento. Acho que até agora parece que tomamos o caminho certo".

"E, felizmente, Lando é incrível o suficiente para lidar com isso e encontrar uma maneira rápida de dirigi-lo'.

À medida que o atual conjunto de regras de efeito-solo amadurece, as equipes estão achando mais difícil liberar mais desempenho de seus carros sem induzir a peculiaridades incômodas.

A parte inferior do assoalho é o elemento que mais trabalha em termos de criação de downforce, mas para maximizar seu potencial, ela precisa correr perto da superfície da pista e manter uma posição estável apesar das forças de frenagem, aceleração e curvas, e dos solavancos.

Esse é um ato de equilíbrio difícil de ser realizado. Muitas das equipes que mais se esforçaram para atingir o pico de downforce descobriram que pequenos movimentos do assoalho causam mudanças drásticas no equilíbrio nas curvas: a frenagem muito forte induz naturalmente ao mergulho, em que a traseira do carro se eleva à medida que o peso é transferido para o eixo dianteiro.

O CEO da McLaren, Zak Brown, destacou a escolha pelo desempenho puro durante o período intertemporadas, mas ainda quer tornar o MCL39 um pouco mais "compatível" antes que a equipe de design se volte totalmente para o projeto do carro de 2026.

"Acho que você está sempre tentando tornar o carro um pouco mais fácil para os pilotos", disse ele na China.

Zak Brown, McLaren Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Alguém me disse ontem que parecia que não tínhamos registrado nenhuma volta nos testes do Bahrein - nós tentamos, mas não conseguimos registrar um tempo. Por isso, acho que precisamos deixar o carro um pouco mais compatível".

"Ele é claramente muito rápido, mas quando você o coloca de ponta-cabeça, por assim dizer, e o faz rodar a dez décimos, então sim, os pilotos querem torná-lo um pouco mais compatível".

Ao fazer isso, a McLaren precisa encontrar um equilíbrio entre melhorar a sensação para seus pilotos e não abrir mão do potencial puro.

"Temos algumas inovações no carro que dão a ele uma sensação diferente, então, claramente, Lando se adaptou muito bem a ele na Austrália", acrescentou Brown. "Estamos tentando torná-lo mais compatível, mas certamente não queremos torná-lo mais lento".

Brown acredita que a solução está, em parte, na experiência que os pilotos ganharão com o carro de 2025, já que o CEO da McLaren acha que seus pilotos ficarão mais confortáveis com o "complicado" McLaren à medida que a temporada avança.

"Lembre-se de que, nos testes, você só tem três dias e os pilotos os dividem. Depois, na Austrália, você teve condições complicadas na corrida".

"Tenho certeza de que ele [Norris] ainda está se acostumando com isso".

