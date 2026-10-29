F1: McLaren revela cronograma de atualizações para o fim de 2026

Após uma queda de rendimento na segunda metade da temporada 2026 da Fórmula 1, a McLaren tenta melhorar sua performance na reta final do campeonato com atualizações a caminho.

A McLaren caiu para o quarto lugar no Mundial de Construtores, com poucos resultados expressivos após as vitórias de Lando Norris na Hungria e na Holanda.

Enquanto antigas tensões foram relembradas após Norris e Oscar Piastri se tocarem na sprint de Singapura, a ordem de troca de posições dada a Piastri em Austin também elevou a rivalidade interna.

Após essa queda repentina no campeonato, o chefe da McLaren Andrea Stella confirmou que quase não levaram atualizações para o México e afirmou que o pacote principal chegará à pista no Brasil e em Las Vegas.

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Detalhando os planos de desenvolvimento para as corridas restantes, Stella expressou assim sua determinação de voltar à luta por pódios e vitórias: "Levamos novos dutos de refrigeração dos freios para Baku. Na parte restante da temporada, também teremos novas peças para acrescentar ao nosso carro".

“No entanto, só poderemos introduzir essas atualizações distribuindo-as entre as corridas do Brasil e de Las Vegas. Portanto, neste fim de semana no México não teremos muitas peças novas à disposição; mas teremos atualizações importantes no Brasil e em Las Vegas".

“Espero que esses passos nos ajudem a permanecer constantemente na luta por pódios e a alcançar novamente o nível de competitividade que nos permita disputar vitórias. Ainda temos algumas atualizações aguardando na linha de produção".

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!