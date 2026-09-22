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F1: McLaren revela nova logo e identidade visual reformulada

Marca britânica busca conectar divisão automotiva e de competição, além de unir passado, presente e futuro

Fabien Gaillard
Publicado:
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A McLaren revelou nesta terça-feira (22) sua nova identidade visual. Uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1, a marca criada por Bruce McLaren busca, por meio de uma reformulação visual, conectar o passado, o presente e o futuro da empresa britânica. 

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Além disso, a marca quer unificar sob a mesma linguagem visual a McLaren Racing (divisão de competição, operante em categorias como a F1) e a McLaren Automotive (superesportivos de rua).

Em comunicado divulgado pela manhã, a McLaren explica que a nova identidade é uma "evolução enraizada na visão e ambição incansável do fundador Bruce McLaren e foi concebida para permitir uma expressão mais ampla da pertença à marca e da paixão por ela". Na logo reformulada, a letra "c" ficou menor e foi colocada sobre uma barra. 

"Há mais de 60 anos, a McLaren é definida pela crença de que sempre existe um caminho para ir além. De inovações nas pistas a avanços nos carros de rua, que começaram com o icônico McLaren F1, essa filosofia fundadora moldou cada era da marca. A nova identidade leva esse mesmo espírito adiante, criando uma expressão mais clara e unificada da McLaren à medida que a empresa continua expandindo sua comunidade, suas experiências e seu nível de personalização", diz. 

Para David Woodhouse, chefe criativo da McLaren Automotive, a "evolução da identidade visual é um retrato da jornada em que nos encontramos como empresa. Ela marca o início de um novo capítulo, dando forma concreta à ambição, à criatividade e ao impulso de inovação que estão moldando o nosso futuro". 

Bruce McLaren, McLaren M14A-Ford, in conversation with Teddy Mayer and lying over the car, team mate Denny Hulme

Bruce McLaren, McLaren M14A-Ford, in conversation with Teddy Mayer and lying over the car, team mate Denny Hulme

Foto de: Motorsport Images

Já a chefe de marketing da McLaren Racing, Lou McEwen, explica que o novo logotipo foi "inspirado no letreiro que dominava a estação de serviço familiar de Remuera, em Auckland. Propriedade dos pais de Bruce, Les e Ruth McLaren, foi aí que Bruce construiu o carro que lhe permitiu conquistar a sua primeira vitória em corrida. Ao reinterpretar esta identidade para os dias de hoje, ela reconecta a McLaren às suas origens, ao mesmo tempo que dota a marca de uma linguagem visual afirmada para o futuro". 

"O 'Speedmark', um dos símbolos mais reconhecíveis da McLaren, continua no coração da marca. Sua presença constante reflete o valor da continuidade e a importância duradoura para os fãs em todo o mundo. A cor 'papaia' também continua um elemento característico, agora complementada por uma paleta de cores inspirada nos momentos-chave da história da McLaren". 

"A identidade também conserva o 'Speedy Kiwi', prestando homenagem às raízes neozelandesas de Bruce McLaren e ao lugar de longa data que ocupa na história da McLaren", finaliza McEwen. 

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

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