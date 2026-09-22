F1: McLaren revela nova logo e identidade visual reformulada
Marca britânica busca conectar divisão automotiva e de competição, além de unir passado, presente e futuro
A McLaren revelou nesta terça-feira (22) sua nova identidade visual. Uma das equipes mais tradicionais da Fórmula 1, a marca criada por Bruce McLaren busca, por meio de uma reformulação visual, conectar o passado, o presente e o futuro da empresa britânica.
Além disso, a marca quer unificar sob a mesma linguagem visual a McLaren Racing (divisão de competição, operante em categorias como a F1) e a McLaren Automotive (superesportivos de rua).
Em comunicado divulgado pela manhã, a McLaren explica que a nova identidade é uma "evolução enraizada na visão e ambição incansável do fundador Bruce McLaren e foi concebida para permitir uma expressão mais ampla da pertença à marca e da paixão por ela". Na logo reformulada, a letra "c" ficou menor e foi colocada sobre uma barra.
"Há mais de 60 anos, a McLaren é definida pela crença de que sempre existe um caminho para ir além. De inovações nas pistas a avanços nos carros de rua, que começaram com o icônico McLaren F1, essa filosofia fundadora moldou cada era da marca. A nova identidade leva esse mesmo espírito adiante, criando uma expressão mais clara e unificada da McLaren à medida que a empresa continua expandindo sua comunidade, suas experiências e seu nível de personalização", diz.
Para David Woodhouse, chefe criativo da McLaren Automotive, a "evolução da identidade visual é um retrato da jornada em que nos encontramos como empresa. Ela marca o início de um novo capítulo, dando forma concreta à ambição, à criatividade e ao impulso de inovação que estão moldando o nosso futuro".
Bruce McLaren, McLaren M14A-Ford, in conversation with Teddy Mayer and lying over the car, team mate Denny Hulme
Foto de: Motorsport Images
Já a chefe de marketing da McLaren Racing, Lou McEwen, explica que o novo logotipo foi "inspirado no letreiro que dominava a estação de serviço familiar de Remuera, em Auckland. Propriedade dos pais de Bruce, Les e Ruth McLaren, foi aí que Bruce construiu o carro que lhe permitiu conquistar a sua primeira vitória em corrida. Ao reinterpretar esta identidade para os dias de hoje, ela reconecta a McLaren às suas origens, ao mesmo tempo que dota a marca de uma linguagem visual afirmada para o futuro".
"O 'Speedmark', um dos símbolos mais reconhecíveis da McLaren, continua no coração da marca. Sua presença constante reflete o valor da continuidade e a importância duradoura para os fãs em todo o mundo. A cor 'papaia' também continua um elemento característico, agora complementada por uma paleta de cores inspirada nos momentos-chave da história da McLaren".
"A identidade também conserva o 'Speedy Kiwi', prestando homenagem às raízes neozelandesas de Bruce McLaren e ao lugar de longa data que ocupa na história da McLaren", finaliza McEwen.
FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado
Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: McLaren terá novo pacote de atualizações para o GP do Azerbaijão
F1: Norris “não descarta” Le Mans em 2027, mas considera participação “pouco provável”
Norris testa Hypercar da McLaren pela primeira vez em Portimão
Últimas notícias
Companheiro de Câmara na F2, Durksen completa primeiro teste da F1 com Mercedes em Portimão
Stock Light pode ter campeão após prova inédita de endurance em Brasília
Stock Car: Barrichello volta à categoria, à Full Time e terá Fefo como parceiro em Brasília
NASCAR Brasil: Jorge Martelli encerra fase regular em Curvelo e já mira os playoffs em Chapecó
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.