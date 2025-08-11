Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1 GP da Hungria

F1: McLaren revela 'papo reto' com Piastri e Norris sobre título; entenda

Zak Brown comentou como time lidará com decisão do campeonato de pilotos

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Zak Brown, McLaren

Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

Apesar da McLaren ter entrado na pausa de verão da Fórmula 1 com uma vantagem avassaladora de 299 pontos no campeonato de construtores sobre a Ferrari, entre pilotos, a situação da equipe papaia, mesmo que ainda feliz, é um pouco mais complicada. 

Leia também:

Com Oscar Piastri na liderança por apenas nove pontos sobre o companheiro de equipe Lando Norris, e o britânico a 88 pontos de Max Verstappen, que passa por uma fase de instabilidade com o carro da Red Bull, a briga pelo título tem se tornado uma batalha entre os dois pilotos de Woking, mas sem uma prioridade clara. Em entrevista ao The Race, o CEO da McLaren, Zak Brown, admitiu que "não são ingênuos e ainda acham que outros estão na disputa", mas também falou sobre como o time vai lidar com o fato de que apenas Piastri ou Norris poderá vencer. 

"Vamos simplesmente sentar e ter uma conversa. ‘Certo, um de vocês vai vencer, vai ser o melhor dia da sua vida. O outro vai perder. Como vocês querem que a gente lide com isso? Querem que a gente pule e comemore com quem ganhou?'. Estamos totalmente conscientes e sensíveis em relação a como celebrar essa situação e acho que vamos apenas sentar com os pilotos e chegar a um acordo. É assim que pensamos, tudo volta à maneira como cuidamos das nossas pessoas", explicou. 

Brown ainda relembrou uma situação vivida no GP da Grã-Bretanha, quando Piastri foi P2 e Lando P1, tendo sido prejudicado por uma penalidade controversa, que ele e a McLaren contestaram: "Claro, ele estava chateado, o que é compreensível. E geralmente recebo algumas mensagens nas redes sociais, de fãs. Recebi uma em particular que foi completamente fora da curva. Estava andando com o Oscar até a fanzone e falei: ‘Cara, você não precisava me mandar aquela mensagem!’, porque era uma mensagem bem agressiva de um fã do Oscar. Aí consegui arrancar uma risada dele".

"Aí pensei: ‘Ótimo, estamos começando a quebrar o gelo'. Eu acredito em lidar com as coisas no momento, se for possível resolver na hora – ou, se for algo que não dá para resolver ali, talvez seja melhor deixar todo mundo esfriar a cabeça e resolver na segunda-feira. Às vezes é melhor deixar a temperatura baixar. Sempre tento quebrar o gelo, brincar um pouco com os pilotos. Então, quando consegui uma risada do Oscar, foi tipo: ‘Ok, estamos na fase de acalmar os ânimos’, sabe?. Isso é entender as pessoas aqui dentro", continuou. 

"Eu pensei bastante sobre como lidar com o vencedor e o perdedor, digamos assim. Vai ser uma conversa que teremos com os pilotos, perguntando: ‘Como vocês gostariam que a gente se comportasse?’ Porque vamos ser muito cuidadosos com essa abordagem", adicionou. 

Durante todo o ano, a McLaren tem se comprometido com uma política de 'não-favorecimento', tentando ao máximo dar aos dois pilotos a chance de batalhar na pista a cada corrida, mesmo que essa abordagem seja complicada quando os dois estão muito perto. 

"[A vitória] vai depender da execução. Está claro que, em termos de ritmo, não há praticamente diferença nenhuma. Tudo vai se resumir à consistência na execução – ou pode acabar dependendo da sorte: clima, safety car, ou um dos pilotos sendo tirado da corrida por alguém na pista", finalizou. 

BERNIE quer BORTOLETO na FERRARI, Hamilton MAL, McLAREN: balanço da F1 no meio do ano e RAFA CÂMARA!

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

 

 

 

In this article
Redação Motorsport.com Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Domenicali sugere mudanças radicais no modelo sprint

F1: Domenicali sugere mudanças radicais no modelo sprint

Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Domenicali sugere mudanças radicais no modelo sprint
Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking

Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking

Indy
Portland
Com tetracampeonato, Palou se iguala a lendas da Indy em número de títulos; confira ranking
Palou vê problema de O'Ward e confirma o tetra da Indy com pódio em Portland; Power vence

Palou vê problema de O'Ward e confirma o tetra da Indy com pódio em Portland; Power vence

Indy
Portland
Palou vê problema de O'Ward e confirma o tetra da Indy com pódio em Portland; Power vence

Últimas notícias

Vicar reformula estrutura de marketing e comercial

Vicar reformula estrutura de marketing e comercial

STCK Stock Car
Curvelo
Vicar reformula estrutura de marketing e comercial
F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari

F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari

F1 Fórmula 1
F1: Com pole na Hungria, Leclerc iguala recorde de Schumacher na Ferrari
F1: McLaren revela 'papo reto' com Piastri e Norris sobre título; entenda

F1: McLaren revela 'papo reto' com Piastri e Norris sobre título; entenda

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: McLaren revela 'papo reto' com Piastri e Norris sobre título; entenda
F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?

F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?

F1 Fórmula 1
GP da Hungria
F1: Por que Red Bull não deixou Verstappen testar carro da Racing Bulls (ainda)?

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros