Fórmula 1 GP do Catar

F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

Equipe colaborou com nove fãs para criar o novo visual para o fim da temporada

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Pintura especial do GP de Abu Dhabi da McLaren

Foto de: McLaren

A Fórmula 1 se encaminha para o fim de semana que irá coroar Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri como campeão mundial de 2025. Com isso, a McLaren decidiu celebrar o fechamento da temporada com uma pintura especial no carro.

Leia também:

Para criar o novo visual, a equipe contou com a ajuda de nove fãs ao redor do mundo. O MCL39 mantém base preta e laranja, trazendo a novidade com os toques em azul, amarelo e vermelho nas laterais.

As 'fitas' coloridas também estarão presentes nos macacões e na garagem no paddock em Abu Dhabi. Essa é a quarta vez na temporada que a McLaren faz uma pintura especial na temporada de 2025.

 

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

