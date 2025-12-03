F1: McLaren revela pintura especial para GP de Abu Dhabi

A Fórmula 1 se encaminha para o fim de semana que irá coroar Lando Norris, Max Verstappen ou Oscar Piastri como campeão mundial de 2025. Com isso, a McLaren decidiu celebrar o fechamento da temporada com uma pintura especial no carro.

Para criar o novo visual, a equipe contou com a ajuda de nove fãs ao redor do mundo. O MCL39 mantém base preta e laranja, trazendo a novidade com os toques em azul, amarelo e vermelho nas laterais.

As 'fitas' coloridas também estarão presentes nos macacões e na garagem no paddock em Abu Dhabi. Essa é a quarta vez na temporada que a McLaren faz uma pintura especial na temporada de 2025.

