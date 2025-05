A McLaren revelou, em suas redes sociais, a pintura especial " Riviera" do MCL39 para as corridas dos GPs de Mônaco e da Espanha de Fórmula 1. que acontecerá nesse final de semana. Além da 'nova velha' estampa, Oscar Piastri e Lando Norris também usarão um macacão novo, inteiro branco com os nomes bordados.

A pintura do carro da escuderia de Woking, com um laranja mais claro e um circulo branco com o número do piloto de forma 'retrô', faz homenagem aos monoposto clássico M7A, responsável pela primeira vitória da equipe britânica na Fórmula 1 com o fundador-piloto Bruce McLaren no GP da Bélgica de 1968. A campanha foi divulgada nas redes sociais da McLaren.

Além disso, a dupla da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, também vestirá macacões diferentes nas próximas duas etapas da categoria máxima do automobilismo, com cores brancas ao invés do clássico laranja, além de contar com os nomes dos pilotos bordados na parte das costas.

Confira fotos da nova pintura Riviera:

McLaren MCL39 special livery Foto de: McLaren

McLaren MCL39 special livery Foto de: McLaren

McLaren MCL39 special livery Foto de: McLaren

