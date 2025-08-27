F1: McLaren revela primeiro patrocinador master em 13 anos

A McLaren tem uma particularidade em termos de patrocínio na Fórmula 1 atual: é a única equipe que não tem um "patrocinador master", ou seja, uma marca que é integrada ao nome oficial dado à equipe para se beneficiar de uma exposição particularmente alta. Esse tem sido o caso desde 2014, o primeiro ano após o fim do acordo com a Vodafone, embora a Honda (então fabricante do motor) tenha sido incluída no nome oficial entre 2015 e 2017.

Isso mudará a partir de 2026, pois o fabricante com sede em Woking anunciou a chegada da Mastercard, gigante americana dos sistemas de pagamento, como sua official naming partner ('parceira oficial de nomeação', em tradução livre. O equivalente a patrocinadora master).

HP, Petronas, Oracle, Aramco e BWT são apenas algumas das marcas que fazem parte dos nomes oficiais de times da F1. Atualmente, nove das dez equipes da categoria têm um patrocinador master, que geralmente é uma empresa cuja logo ganha destaque nos carros, nos macacões dos pilotos e nas roupas dos membros da equipe.

Apesar do seu domínio esportivo e dos diversos patrocinadores, o time britânico é o único que, atualmente, utiliza apenas um nome no nome oficial da equipe: 'McLaren F1 Team'. Com o anúncio desta quarta-feira, isso mudará em 2026: ela será oficialmente conhecida como "McLaren Mastercard Formula 1 Team".

É uma mudança que não terá um impacto real na maneira como a maioria das pessoas se referirá à equipe, especialmente na Europa, onde a cultura do esporte profissional limita o uso de nomes oficiais completos a casos muito raros. No ano passado, alguns fãs e observadores ficaram inseguros com o caso da equipe Racing Bulls, que tentou impor o nome "Visa Cash App RB", antes que o público e a mídia decidissem adotar formas mais concisas (Racing Bulls ou VCARB).

A Mastercard já é muito proeminente na McLaren. E isso não tem preço. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Deve-se observar que, na forma como o acordo entre a McLaren e a Mastercard - que já é patrocinadora da equipe desde o ano passado - é apresentado, a empresa americana não é estritamente mencionada como "patrocinadora master", mas sim como "parceira oficial de nomeação ", mesmo que na realidade seja uma abordagem idêntica.

"Essa colaboração estendida oferecerá aos fãs mais oportunidades de desfrutar de acesso exclusivo aos bastidores e experiências únicas", diz o comunicado oficial. "Fiel à sua promessa de colocar os fãs em primeiro lugar, a Mastercard está pronta para lançar o 'Team Priceless', uma iniciativa global que permitirá que os fãs da papaia se aproximem da equipe e da ação durante todo o calendário de corridas e desfrutem de um programa de atividades com curadoria especial".

"Em dias selecionados de competição, alguns fãs poderão desfrutar de experiências incríveis, desde voltas rápidas na pista, encontros com os pilotos e 'Priceless Experiences', que mostram a cultura local da cidade anfitriã. Mais detalhes sobre a 'Equipe Priceless' e o processo de recrutamento serão anunciados em breve".

A presença da Mastercard no nome oficial de uma equipe não é inédita na Fórmula 1, uma vez que a marca já integrou o nome da estrutura da Lola, que se inscreveu para a temporada de 1997, antes de fechar as portas.

