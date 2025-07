Com a Fórmula 1 completando a metade da temporada 2025 neste fim de semana, no GP da Grã-Bretanha em Silverstone, diversas equipes trouxeram atualizações para a etapa, com muitas prometendo ser o último pacote de atualizações do ano, permitindo aos engenheiros focar totalmente no desenvolvimento do carro de 2026.

A McLaren introduziu revisões no assoalho do seu 1 MCL39 para o GP, além de uma pequena alteração na entrada do duto do freio traseiro, com o objetivo de elevar ainda mais sua performance. Atualmente, 207 pontos à frente da Ferrari no Mundial, a McLaren tem como objetivo finalizar a defesa do título com desenvolvimentos adicionais à medida que a temporada chega à sua metade.

Nas notas técnicas pré-evento submetidas à FIA, a equipe registrou uma atualização do assoalho, declarando: "O assoalho completo foi revisado, resultando em um melhor condicionamento do fluxo e uma redistribuição da sucção para melhorar o desempenho aerodinâmico geral".

A entrada de freio revisada também deve conferir uma vantagem aerodinâmica à extremidade traseira do carro, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência e o rendimento geral do resfriamento.

A Red Bull chegou a Silverstone com suas próprias atualizações no assoalho, buscando dar mais estabilidade e consistência ao RB21; a equipe diz que as superfícies revisadas da parte inferior da carenagem melhorarão a distribuição de pressão na região. A equipe aumentou isso com as novas cercas do assoalho.

A revisão da distribuição de pressão deve, em teoria, desenvolver uma diferença de pressão mais consistente entre as superfícies superiores do carro e o assoalho, criando assim um efeito de sucção mais estável em diferentes fases da curva.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A Aston Martin trouxe mais atualizações a partir de sua fábrica em Silverstone; a equipe fez alterações nas superfícies do assoalho, nas cercas e nas bordas; isso se une a um pacote revisado da carenagem superior para melhorar o desempenho da parte inferior.

Fernando Alonso explicou que, embora o pacote fosse menor do que as atualizações de Ímola, ele esperava que ele seguisse o exemplo das atualizações anteriores e superasse o desempenho esperado.

"Honestamente, é menos do que o pacote de Ímola, é um ajuste muito pequeno no assoalho e nada muito óbvio - você nem vai notar porque está bem embaixo do carro e é pequeno. Obviamente, tudo o que trouxermos é bem-vindo e tentaremos explorar o pacote da melhor forma possível", disse ele.

"ímola também não era tão grande e parece que funcionou um pouco melhor do que os números no túnel de vento diziam, mas acho que é menos do que o que levamos para lá, digamos assim".

Em outra parte da batalha do pelotão do meio, a Haas também introduziu uma série de mudanças em seu assoalho - com o objetivo de retrabalhar as estruturas de fluxo sob o carro para mitigar a instabilidade em alta velocidade que o VF-25 enfrentou em 2025. Isso inclui mudanças na superfície da carenagem do assoalho, cercas remodeladas e uma asa de borda menor. Elas também vêm com o acréscimo de uma entrada diferente no sidepod.

Oliver Bearman, Equipe Haas F1 Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Deve proporcionar um pouco mais de aderência e estabilidade - e isso significa confiança", disse o diretor da Haas, Ayao Komatsu. "Deve melhorar a qualificação e a corrida, mas vamos ver. Esperamos que ele faça o que deve fazer. Vamos colocá-lo no carro de Esteban [para o TL1] e depois a ideia é fazer uma comparação em toda a garagem. E, se tudo estiver bem, devemos atualizar o carro de Ollie para o TL2".

Em outro lugar, a Racing Bulls introduziu abas superiores da asa dianteira de perfil menor, achando que pode oferecer mais desempenho dessa maneira sem muita necessidade de equilibrar o carro da frente para trás. A Williams trouxe uma revisão das grades do assoalho para injetar mais downforce no FW47, e a Sauber continuou a trabalhar em seu assoalho - em conjunto com uma nova asa dianteira.

RUSSELL SE BANCA e MAIS INFOS apontam MAX NA MERCEDES SÓ EM 2027: Será? HAMILTON, Alonso e Bortoleto

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!