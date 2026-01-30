Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Equipe de Woking entrou na pista pela primeira vez na quarta-feira

Livia Veiga
Livia Veiga
Publicado:
Lando Norris, McLaren MCL40

Lando Norris, McLaren MCL40

Foto de: McLaren

A McLaren ousou ao colocar seu carro na pista pela primeira vez apenas na quarta-feira de testes a portas fechadas da Fórmula 1 em Barcelona. Lando Norris deu as primeiras voltas, com Oscar Piastri assumindo a quinta-feira.

Leia também:

Nos dois primeiros dias, a equipe de Woking enfrentou questões em seu carro e não conseguiu dar muitas voltas. Inclusive, o período da tarde de Piastri foi afetado por um problema no sistema de combustível.

Nesta sexta-feira (30), os pilotos irão se dividir para finalizar os testes antes de voltarem para a fábrica. Porém, a McLaren admitiu que está um pouco preocupada com o nível que suas rivais apresentaram nos últimos dias. Eles avaliaram que todos "estabeleceram um padrão de desempenho muito alto".

Mark Temple, diretor técnico de desempenho da McLaren, avaliou a situação da equipe e lamentou que Oscar tenha conseguido dar apenas cerca de 48 voltas na quinta-feira.

"Temos uma boa compreensão de onde o carro está em termos de desempenho básico. Neste teste, o aspecto mais importante para os pilotos é que eles entendam como o novo carro funciona, como a unidade de potência interage e o processo de gerenciamento de energia".

"No geral, não encontramos nada muito inesperado. O comportamento e a pilotagem do carro estão de acordo com o que esperávamos, então nada está pegando os pilotos de surpresa. É apenas uma questão de aprender e se familiarizar com ele, e então, conforme tivermos mais tempo, vamos tentar ajustar ou otimizar o carro".

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

