Depois do GP de Las Vegas, Lando Norris segue na liderança do campeonato da Fórmula 1, mas tem apenas 24 pontos de vantagem sobre Oscar Piastri e Max Verstappen - que empataram depois da desclassificação dupla da McLaren.

O chefe da McLaren, Andrea Stella, disse que a equipe não irá mudar sua abordagem sobre apoiar seus pilotos, mesmo com a 'ameaça' de Max Verstappen na tabela de pontos.

Norris emergiu como o favorito nos últimos dois meses, primeiro diminuindo a vantagem de Piastri - que tinha uma confortável margem de 34 pontos após o abandono de seu companheiro de equipe em Zandvoort - e depois construindo sua própria vantagem graças à forte performance após as férias.

Ele terminou quatro corridas seguidas no pódio antes de Las Vegas, vencendo no México e no Brasil. Seu segundo lugar em Las Vegas teria lhe dado uma margem de 30 pontos sobre Piastri, caso seus carros tivessem passado na inspeção pós-corrida. Verstappen teria ficado 42 pontos atrás, o que lhe deixaria com poucas chances reais de superar o déficit.

Mas a classificação mudou drasticamente quando os dois carros laranja foram desclassificados, colocando Verstappen de volta a uma vitória de Norris na corrida e mantendo-o firmemente na briga.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

A McLaren, no entanto, permanece firme em sua abordagem, apesar das recentes dificuldades de Piastri. Seu último pódio foi em Monza, no início de setembro. Depois de perder o quarto lugar em Las Vegas, ele agora está empatado em pontos com Verstappen - apesar de estar à frente dele por 104 pontos depois de Zandvoort. O piloto da Red Bull diminuiu essa diferença em apenas sete finais de semana de corrida, vencendo quatro corridas, além da corrida de velocidade de Austin.

Vários observadores questionaram se a McLaren deveria dar prioridade a um piloto com Verstappen se aproximando, mesmo antes do fim de semana em Las Vegas. No início da temporada, muitos argumentaram que Piastri deveria ser apoiado, mas agora Norris parece ser o caminho mais realista da equipe para seu primeiro título de pilotos desde 2008.

No entanto, a McLaren declarou repetidamente que só mudaria sua política quando um de seus pilotos perdesse a disputa matemática. No início deste mês, o CEO Zak Brown chegou a dizer que preferia uma repetição de 2007 - quando Lewis Hamilton e Fernando Alonso perderam o título para Kimi Raikkonen, da Ferrari - a favorecer um piloto prematuramente.

Nem a queda de forma de Piastri, nem o aumento de Verstappen alteraram essa posição.

"Não, não há motivo para isso", respondeu Stella quando questionado se algo mudaria "no gerenciamento dos pilotos" depois de Las Vegas. "Sempre dissemos que, desde que a matemática não diga o contrário, deixaríamos que os dois pilotos lutassem por sua chance na vitória final, e é assim que será no Catar".

"Não podemos nos esquecer de que, se alguém tivesse nos dito no início da temporada que estaríamos nessa situação a duas corridas do fim, teríamos nos inscrito! Agora vamos lutar pelo bicampeonato mundial com confiança e consciência de nossa força".

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

Matematicamente, Norris continua sendo o favorito e tem seu primeiro "match point" do título no Catar: se ele superar Piastri e Verstappen por dois pontos neste fim de semana - incluindo o sprint de sábado - ele garantirá o campeonato.

Stella insiste que a abordagem da equipe permanecerá inalterada, apesar da frustração do último fim de semana.

"Andando pela fábrica esta semana, fiquei particularmente impressionado com a profundidade e a força da base cultural da equipe", disse ele. "A reação foi totalmente focada em aprender, descartar qualquer negatividade e garantir que saíssemos mais fortes desse tipo de situação. Fiquei muito feliz em ver como a equipe se tornou um grupo maduro de pilotos unidos e com visão de futuro".

"Episódios como esse fazem você crescer. Eles são dolorosos, não adianta esconder, mas a dor também faz parte do nosso esporte. Não existe uma cultura de culpa na McLaren, mas sim uma cultura de progresso e crescimento constantes".

"Tenho certeza de que cada um de nós mal pode esperar pela chegada da tarde de sexta-feira no Qatar, para que possamos dar a Lando e Oscar o melhor carro possível, para que eles sejam os únicos pilotos capazes de conquistar o título mundial".

O que dizem os pilotos

Piastri também foi questionado no dia de mídia que antecede o GP do Catar sobre a situação e declarou que, enquanto tiver chances de vencer, ele irá tentar se aproveitar de todas as possibilidades.

"Tivemos uma conversa bem rápida sobre isso e a resposta é não. Você sabe que ainda estou empatado em pontos com o Max e sabe que ainda tenho uma boa chance de vencer se as coisas acontecerem do meu jeito. Então é assim que vamos agir".

Para Norris, as condições são exatamente as mesmas para o holandês e o australiano e ambos são "capazes" de alcançar resultados.

"Acho que os dois são tão bons quanto um ao outro. Eu sei do que o Max é capaz e acho que o Oscar é capaz exatamente do mesmo que o Max pode fazer. Então, não. Os dois têm vantagens e desvantagens: o Max por estar em outra equipe e o Oscar por estar no time campeão. Então cada um tem seus prós e contras".

"Mas cada piloto quer lutar pelas próprias coisas e provar que é o melhor. Então não, acho que os dois são competitivos, muito fortes, pilotos incríveis, e estou animado para dar uma boa luta para eles na pista".

