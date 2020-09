A McLaren não pode se dar ao luxo de subestimar a capacidade da Ferrari de "contra-atacar", apesar de suas atuais dificuldades na Fórmula 1, de acordo com o chefe de equipe Andreas Seidl. Após o sétimo lugar de Lando Norris no GP da Bélgica no final de semana passado, a McLaren subiu para o terceiro lugar no Mundial de Construtores.

O resultado colocou a McLaren acima da Racing Point e ampliou sua vantagem sobre a Ferrari, quinta colocada, que não conseguiu marcar nenhum ponto e passou apenas cinco voltas com um carro entre os 10 primeiros.

A Ferrari lutou por forma em 2020 até agora em meio a problemas aerodinâmicos com seu carro SF1000 e a falta de velocidade em linha reta de sua unidade de potência.

Com o GP da Itália deste final de semana definido como difícil para as equipes com motores Ferrari devido à natureza de alta velocidade da pista, isso dá uma oportunidade para a McLaren de aumentar a distância para a marca italiana na classificação entre os construtores.

O chefe de equipe da McLaren F1, Seidl, está antecipando uma luta acirrada com a Racing Point e a Renault em Monza, mas disse que é importante não descartar a capacidade da Ferrari de revidar neste ano.

“Espero estar perto de novo das Racing Points e das Renaults,” disse Seidl. “Tudo o que podemos ver aqui no momento e tirar daqui, e também lendo os comentários da Ferrari, eles podem ter dificuldades lá também”.

“Portanto, espero que mais uma vez seja uma oportunidade de marcar mais pontos do que aqui. Isso nos dá outra boa oportunidade de marcar bons pontos em comparação com alguns dos concorrentes que serão mais fortes novamente em outras pistas”.

“Algo importante e que nunca fazemos [é] que não podemos subestimar a capacidade da Ferrari de contra-atacar durante o curso da temporada por causa de sua experiência, mão de obra e infraestrutura”.

“Tenho certeza de que é apenas uma questão de tempo até que eles voltem a contra-atacar também. É por isso que dói ainda mais não termos acumulado ainda mais pontos (em Spa)”.

A McLaren atualmente está sete pontos à frente da Ferrari na classificação das equipes, com a Renault dois pontos atrás da Ferrari.

Seidl também disse lamentar o fato de a McLaren ter apenas um carro na corrida depois que Carlos Sainz Jr. não conseguiu largar, devido a um problema na unidade de força que causou uma falha no escapamento.

