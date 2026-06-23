O GP da Áustria terá uma longa lista de atualizações das equipes da Fórmula 1 e a McLaren decidiu levar uma asa traseira experimental, que deve se juntar à Red Bull e Ferrari com a peça 'Macarena'.

A equipe de Woking será a terceira a testar uma ideia que parece render um melhor desempenho aos carros. A Ferrari foi a primeira a aparecer com o desenho que fica de ponta-cabeça ainda durante os testes de pré-temporada, antes da Red Bull chamar a atenção no mês de abril nos testes privados com um design muito parecido.

No comunicado enviado à imprensa antes da corrida no Red Bull Ring, a McLaren confirmou pequenas mudanças para refinar o carro, focando na seção traseira do MCL40, além de confirmar os testes de "uma asa traseira experimental durante todas as sessões de treinos livres de sexta-feira".

A equipe não espera utilizar a nova peça na classificação ou corrida já neste fim de semana, uma vez que será a primeira vez coletando dados e analisando os ganhos em pista.

Segundo informações do The Race, a nova asa deve ser estreada apenas no final da temporada, depois de mais alguns finais de semana de testes.

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