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Equipe de Woking confirmou que colocará a nova peça no carro durante os treinos de sexta-feira

Livia Veiga
Editado:
Lando Norris, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

O GP da Áustria terá uma longa lista de atualizações das equipes da Fórmula 1 e a McLaren decidiu levar uma asa traseira experimental, que deve se juntar à Red Bull e Ferrari com a peça 'Macarena'.

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A equipe de Woking será a terceira a testar uma ideia que parece render um melhor desempenho aos carros. A Ferrari foi a primeira a aparecer com o desenho que fica de ponta-cabeça ainda durante os testes de pré-temporada, antes da Red Bull chamar a atenção no mês de abril nos testes privados com um design muito parecido.

No comunicado enviado à imprensa antes da corrida no Red Bull Ring, a McLaren confirmou pequenas mudanças para refinar o carro, focando na seção traseira do MCL40, além de confirmar os testes de "uma asa traseira experimental durante todas as sessões de treinos livres de sexta-feira".

A equipe não espera utilizar a nova peça na classificação ou corrida já neste fim de semana, uma vez que será a primeira vez coletando dados e analisando os ganhos em pista.

Segundo informações do The Race, a nova asa deve ser estreada apenas no final da temporada, depois de mais alguns finais de semana de testes.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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