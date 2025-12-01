Ex-piloto de Fórmula 1 e comentarista convidado no último fim de semana, Juan Pablo Montoya argumentou que a McLaren tem tanto "medo de tomar decisões" que está prejudicando a disputa de Lando Norris e Oscar Piastri pelo campeonato de pilotos.

A McLaren foi a única equipe a não parar sob o safety car no início do GP do Catar. Embora o time de Woking tenha argumentado que isso lhes dava mais flexibilidade na estratégia para o restante da corrida, acabou sendo a decisão errada. Muitos apontaram para o fato de que a parada dos dois pilotos colocaria um deles em desvantagem, provavelmente Norris, que teria sido o segundo piloto em um pit stop duplo.

Piastri terminou em P2 depois de largar na pole position e Norris terminou em quarto depois de largar em segundo. Rival direto pelo título, Max Verstappen conquistou a vitória e a luta pelo campeonato chega ao final da temporada em Abu Dhabi. Norris continua liderando a classificação, mas tem apenas 12 pontos de diferença para o holandês, que agora é segundo, com Piastri quatro pontos atrás do tetracampeão.

Enquanto falava sobre a corrida no programa pós-corrida da F1 TV, Montoya ficou surpreso com as escolhas da equipe de Woking. Em primeiro lugar, por não ter feito o pit-stop durante o safety car e, em segundo lugar, por ter colocado pneus duros no carro de Norris em vez dos macios.

"Acho que, honestamente, a McLaren pensou: 'Ok, ainda estamos muito próximos. Vamos ter que fazer uma dupla parada. O Oscar vai se sair bem, mas estamos sacrificando o Lando aqui e o Lando pode perder cinco ou seis posições porque ele não vai conseguir... corre o risco de uma liberação perigosa [de volta para a pista] ou vai ter que achar um espaço'", explicou.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"E acho que eles estavam com muito medo. Acharam que ele tinha ritmo suficiente para se safar. Então, para mim, essa foi a primeira surpresa. A última surpresa foi o fato de Lando ir para a pista com pneus duros", continuou. "Depois de conversarmos nos treinos, ele os odiou, não conseguia pilotar com os duros. Eles passaram para os macios, ele parecia muito competitivo e os médios pareciam muito competitivos. Segurem Max um pouco mais e passem para os macios".

"Acho que eles têm muito medo de tomar decisões. Têm tanto medo de estragar tudo que, muitas vezes, quando você tem medo de tomar decisões [ruins], acaba tomando-as", finalizou Montoya. A McLaren assumiu a responsabilidade pelo erro e agora se prepara para o que será um final de temporada muito tenso em Abu Dhabi.

