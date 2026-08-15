F1: McLaren tem problema fundamental que só resolverá em 2027

A McLaren começou 2026 bem atrás dos rivais na Fórmula 1, calculando uma defasagem de cerca de três meses porque continuou evoluindo o MCL39 até o GP da Abu Dhabi em 2025. No entanto, o time enfrenta um problema que só poderá ser resolvido em 2027.

Acontece que a atual geração de carros da categoria tem um limite mínimo de peso muito mais baixo do que a anterior e, sabendo que esse seria um grande desafio, a McLaren optou por produzir um carro mais curto.

Em entrevista ao The Race e outros veículos, Neil Houldey, diretor técnico de engenharia da McLaren, explicou que o time decidiu que o assoalho deveria ser menor e, assim, eles teriam uma margem maior para trabalhar com as atualizações ao longo da temporada.

Porém, com um assoalho mais curto, o espaço de contato com o solo é menor e, sendo assim, mais difícil de ser controlado. Como Houldey explicou, o foco agora é trabalhar a aerodinâmica do MCL40 já pensando que em 2027 eles terão um monoposto mais comprido.

"Focar em cada pequeno detalhe de desempenho muitas vezes adiciona um pouco de peso aqui e ali, e isso nos permitiu colocar um pouco mais de desempenho [no carro] porque economizamos essa massa na frente".

Lando Norris, McLaren Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"À medida que desenvolvemos o carro, conseguimos reduzir um pouco mais o seu peso. Acho que para o ano que vem teremos um carro mais comprido, porque aerodinamicamente isso proporciona um pouco mais de área plana no assoalho".

A McLaren já é conhecida por conseguir dar grandes saltos no desenrolar de uma temporada e isso ficou provado após a vitória de Lando Norris no GP da Hungria antes do início das férias de agosto da categoria.

Agora, o que resta saber é se o time de Woking continuará no mesmo passo rápido de desenvolvimento e se isso será o suficiente para alcançar o pelotão da frente - Mercedes e Ferrari.

Vale lembrar que a McLaren ainda tem uma asa 'Macarena' sendo produzida e analisada. Norris chegou a usar a nova especificação durante o primeiro treino livre na Hungria, mas a peça ainda não está madura o suficiente para ser usada em um fim de semana completo.

"Parece que outras equipes às vezes são um pouco mais eficientes do que nós nas curvas, e também nas retas", analisou Houldey. "Então, estamos buscando maneiras de tornar o carro mais eficiente aerodinamicamente".

Marchas curtas seguirão sendo um problema

A McLaren não está conseguindo tirar o máximo de proveito do motor da Mercedes nesta temporada e muito disso se dá porque o time acabou seguindo uma previsão errada fornecida pela HPP.

Foto de: Paul Foster

Os dois MCL40 têm as 'marchas curtas', ou seja, o carro ganha velocidade mais rápido em determinada marcha, mas chega ao limite mais cedo e isso exige que os pilotos acelerem por mais tempo e troquem as marchas antes dos pontos ideais.

O time não pode mexer totalmente nessa configuração, isso porque o regulamento permite apenas uma troca, mas essa mudança é totalmente irreversível. No momento, a McLaren optou por não usar o 'joker' e manter a confiança de que esse 'problema' será uma solução em circuitos mais lentos.

Esse se torna um dos pontos fracos de ser uma equipe-cliente, uma vez que a McLaren depende 100% das informações que são enviadas pela fábrica de motores da Mercedes.

Houldey defendeu que a equipe tomou a decisão correta com as informações que tinha no início do desenvolvimento do carro, já que a diferença não está na casa dos décimos.

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