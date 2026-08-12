F1: McLaren tenta entender 'receita' da Ferrari após volume de atualizações surpreender

A McLaren afirmou que o grande número de atualizações feitas pela Ferrari em seus carros de Fórmula 1 durante a primeira metade da temporada 2026 é uma “inspiração”, já que a equipe britânica pretende continuar lançando suas próprias atualizações.

A intensa 'corrida armamentista' por atualizações na temporada 2026, que marcou a estreia de uma nova era técnica da categoria, teve como destaque a Ferrari, que impressionou seus rivais pela rapidez e qualidade do desenvolvimento para se aproximar da líder Mercedes, levando até a McLaren a reavaliar seus próprios processos internos para tentar acompanhar o ritmo da equipe italiana.

“Acho que fizemos um trabalho muito bom ao trazer várias atualizações que aumentaram o desempenho do carro”, disse o diretor técnico de engenharia da McLaren, Neil Houldey. “Mas, quando olhamos para nossos concorrentes, há equipes [como] a Ferrari, que fizeram um trabalho fantástico este ano para impulsionar esse desenvolvimento".

Lando Norris, McLaren Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Quando questionado pelo Motorsport.com se ele achava que a Ferrari havia concentrado seu orçamento de desenvolvimento no início do ano, dentro do teto de custos da F1, e, dessa forma, talvez tivesse criado oportunidades para a McLaren causar um impacto maior após as férias de meio de temporada, Houldey respondeu: “Bem, acho que temos concentrado o que temos disponível no início".

“Eu diria que, em termos de volume, parece que a Ferrari conseguiu fazer muito, e isso é algo que devemos observar e entender como eles conseguiram alcançar isso. Porque você analisa isso do ponto de vista do desenvolvimento aerodinâmico e também do ponto de vista da fabricação".

“Na verdade, a rapidez com que eles conseguiram dar essa reviravolta é uma inspiração para que possamos analisar e dizer: ‘Vamos lá, nos saímos bem em 2024. Nos saímos bem em 2025. Mas, na verdade, como podemos nos sair ainda melhor em 2026 e daqui para frente, em 2027?"

“Essas coisas, como tudo na F1, se você não estiver avançando e encontrando maneiras de fazer as coisas mais rápido e com mais eficácia, então, na prática, você mesmo está retrocedendo. Então, acho que foi uma boa lição para nós ver do que os outros são capazes e como podemos fazer o mesmo".

Houldey afirmou que a McLaren pretende continuar desenvolvendo seu carro para 2026 até o final da temporada, em vez de mudar o foco para 2027 mais cedo, pois acredita que as lições que a equipe pode aprender ainda se aplicam ao projeto de 2027, mesmo que a McLaren esteja planejando alterar elementos-chave do protótipo do carro, como a distância entre eixos e a geometria da suspensão.

“Esperamos que as próximas corridas tragam algumas peças importantes, e esperamos fazer isso bem no final da temporada também”, revelou ele. “Certamente não vamos interromper o desenvolvimento para 2026, pois sabemos que, seja o que for que levemos de 2026 para 2027, esse aprendizado será transferido".

“Mesmo que nosso carro fique um pouco mais longo, mesmo que, conceitualmente, a suspensão possa mudar, tudo o que estamos aprendendo este ano é muito relevante para o ano que vem. Portanto, estamos muito empenhados em continuar desenvolvendo o carro pelo maior tempo possível".

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