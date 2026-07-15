F1: McLaren terá motores atualizados dois GPs após Mercedes

Os pilotos da McLaren receberão a mais recente atualização do motor Mercedes para o GP da Bélgica de Fórmula 1 deste fim de semana. A equipe de fábrica da Mercedes integrou pela primeira vez essa nova unidade de potência, que inclui melhorias focadas na confiabilidade, nos carros de Andrea Kimi Antonelli e George Russell há duas corridas, na Áustria.

As outras equipes clientes da Mercedes, Alpine e Williams, já haviam adotado essa atualização na semana seguinte, em Silverstone.

A decisão da McLaren de não mudar para este motor foi puramente estratégica. Tendo enfrentado sérios problemas de confiabilidade na primeira parte da temporada, a equipe esperou que as peças do motor em uso chegassem ao fim de sua vida útil.

A equipe teve que substituir vários componentes logo no início, principalmente dois problemas diferentes com as baterias que impediram Lando Norris e Oscar Piastri de largar no GP da China em março.

No GP da Bélgica, ambos os pilotos da McLaren entrarão na pista pela primeira vez com a mais recente unidade de potência. A equipe também integrará um design de asa traseira completamente novo, que será testado e avaliado durante os treinos livres de sexta-feira. A equipe britânica havia levado anteriormente um design diferente de asa traseira, o ‘Macarena’, para a Áustria, mas acabou decidindo não testá-lo na pista.

O diretor técnico de engenharia da McLaren, Neil Houldey, declarou: "Estamos muito bem preparados para este fim de semana, em que a gestão de energia será extremamente crítica e desafiadora, por meio de um extenso trabalho de simulação."

“Chegaremos à pista de Spa-Francorchamps com um novo design de asa traseira no qual temos trabalhado há muito tempo como parte do plano de desenvolvimento do carro.”

“Estamos confiantes de que esta atualização aumentará o desempenho do carro. No entanto, após o GP da Grã-Bretanha, que foi bastante desafiador em termos de velocidade pura, sabemos que esta corrida também não será fácil.”

"Portanto, não esperamos grandes mudanças em termos de concorrência."

A McLaren reconheceu ter feito algumas mudanças e ajustes na abordagem original do carro, mas afirmou que estava preparando um pacote de atualizações "significativo" para o GP da Hungria.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!