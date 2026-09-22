Após um resultado em Madri comprometido pelo timing do safety car virtual, a McLaren quer mostrar mais força no GP do Azerbaijão de Fórmula 1 deste fim de semana. Mesmo com a pista de Baku não favorecendo os pontos fortes do MCL40, a equipe deve vir com um pacote de atualizações, além do retorno da Asa-H, sua versão da "asa macarena".

A McLaren chega à segunda metade com o objetivo de estar entre as protagonistas da reta final do campeonato. Mas Baku pode não ser um palco tão favorável quanto as pistas anteriores, já que o foco do MCL40 está nos trechos de média e alta velocidade. Em Madri, Lando Norris afirmou que as ruas estreitas podem dificultar a vida da equipe.

No entanto, a verdade é que a equipe de Woking saiu de Madri com sinais mais animadores do que o resultado sugere, tendo impressionado no sábado no domingo nos trechos lentos do terceiro setor. Outra notícia positiva é que, apesar de receios internos, o MCL40 foi o carro que melhor lidou com o desgaste nas fases iniciais da corrida.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

É claro que isso não significa que, de repente, todos os pontos fracos tenham desaparecido, até porque em Monza as deficiências em torno de eficiência aerodinâmica e gerenciamento de energia, em comparação à Mercedes, ficaram bastante evidentes.

Além disso, vale lembrar que, em Madri, a McLaren optou por um ajuste com mais carga aerodinâmica, principalmente na asa traseira, mas o que foi visto na Espanha continua sendo um sinal encorajador para o que está por vir.

É encorajador porque se insere em um processo de desenvolvimento que segue de forna ininterrupta: Baku será o palco de novas atualizações, destinadas a áreas sensíveis do carro, visando gerar mais carga aerodinâmica de forma eficiente. Andrea Stella havia colocado Monza como uma prova de fogo, mas a equipe também destaca a importância de Baku.

“Ainda estamos aprendendo algo novo sobre esses carros a cada corrida, e nesta temporada tivemos tanto um desempenho acima quanto abaixo das nossas expectativas em várias etapas”, explicou Rob Marshall, diretor técnico da McLaren.

“Baku oferecerá mais um teste valioso para o MCL40, graças a um conjunto de características bem diferente do habitual. A gestão e a distribuição de energia serão particularmente importantes, assim como a gestão dos pneus e dos freios, considerando que os carros chegam à Curva 1 após a longa reta com esses componentes relativamente frios”.

Detalhes técnicos do McLaren MCL40 Foto: AG Photo

Vale lembrar que a Mercedes apresentará na Malásia seu último pacote de atualizações do ano, e a McLaren sabe que precisa tentar acompanhar o ritmo da rival. Mas o grande trunfo da equipe foi, para além da quantidade de novidades, a qualidade delas, algo que fez a diferença nos anos anteriores.

No Azerbaijão, a asa móvel também retornará em sua versão atualizada, com modificações nas alavancas do atuador, resultado dos primeiros testes realizados na Hungria. Em Madri, ela havia sido deixada de lado, já que as características do circuito se adaptavam melhor a outras configurações de asa, mas, em Baku, ela deve ser vista novamente.

Como as equipes precisam decidir com cuidado como alocar seus recursos de produção, a McLaren optou por destinar parte do orçamento à adaptação apenas da versão de baixa carga aerodinâmica, nos casos em que essa solução garante maiores vantagens.

Por outro lado, em pistas mais tradicionais e sinuosas, onde a vantagem da asa é menor, optou-se por não adaptar a versão de alta carga, economizando recursos. Foi o que aconteceu também em Madri, onde reapareceu a asa traseira com as três nervuras nas extremidades, introduzida em Zandvoort.

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