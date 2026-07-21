F1: McLaren testará 'asa macarena' na Hungria em meio a novo pacote de atualizações

A McLaren finalmente testará sua versão da 'asa macarena' no GP da Hungria de Fórmula 1, neste fim de semana, onde estreará um pacote significativo de atualizações para melhorar sua competitividade.

A McLaren vinha, há muito tempo, apontando a etapa de Budapeste como próxima grande oportunidade de acrescentar desempenho ao MCL40, um carro que admitiu estar de dois a três meses atrasado em termos de desenvolvimento aerodinâmico em comparação aos rivais.

Após uma primeira grande reformulação ao longo dos fins de semana de Miami e Montreal, e vários itens menores desde então, a Hungria verá a McLaren levar seus desenvolvimentos mais recentes ao carro de 2026, construídos em torno de um assoalho redesenhado, bem como "outras peças aerodinâmicas adicionais".

"Temos um pacote de atualizações chegando neste fim de semana e, em uma temporada tão competitiva, cada desenvolvimento é importante, então será ótimo obter uma compreensão adicional de como essas peças se comportam ao longo dos treinos livres", disse Randy Singh, diretor sênior de corridas da McLaren. “Nosso objetivo é maximizar tudo o que temos disponível, levar um impulso positivo para a pausa e nos colocar na posição mais forte possível para a segunda metade do campeonato".

McLaren has been trying to overcome a development gap after its prolonged 2025 driver title battle and a change in aero approach for 2026 Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Falando sobre o plano da McLaren de adicionar carga aerodinâmica ao carro e torná-lo mais eficiente, o chefe de equipe Andrea Stella disse recentemente: "O desenvolvimento no assoalho tem sido bastante forte há alguns meses. Isso levou às atualizações que tivemos em Miami e agora haverá outra rodada de novidades, na Hungria e depois após a pausa" .

A McLaren começou a temporada em condições razoáveis, mas não conseguiu acompanhar a dominante Mercedes, enquanto a Ferrari lançou uma série impressionante de atualizações que colocou tanto Charles Leclerc quanto Lewis Hamilton em posição de vencer um GP. A Red Bull também acrescentou desempenho significativo ao RB22.

"É difícil se aproximar da faixa de desempenho em que Ferrari e Mercedes estão operando no momento, mas esperamos que, a partir da Hungria, comecemos a ver uma certa aceleração em nossa competitividade", disse Stella.

"Agora temos uma direção clara em termos de desenvolvimento, mas em algumas áreas do carro levou alguns meses para que ela fosse concretizada. Portanto, devemos ver na Hungria os primeiros resultados dessa abordagem e, depois, esperamos, cada vez mais atualizações pelo restante da temporada", acrescentou.

McLaren testará asa "Macarena" após problemas na Áustria

Ferrari SF-26 Photo by: Roberto Chinchero

A McLaren também lançará sua própria versão da asa 'Macarena' após decidir não testá-la na Áustria. Depois de ver a Ferrari estrear o conceito nos testes pré-temporada, com o plano principal tendo a asa girando 180 graus quando o Modo Reta é ativado, a McLaren embarcou em seu próprio projeto para dar vida ao conceito.

A equipe britânica inicialmente planejava testar o conceito no TL1 da Áustria, mas encontrou problemas ainda na garagem, a levando a ser levada de volta à fábrica para novos ajustes. Agora, a peça deve estar no TL1 em Hungaroring antes de ser retirada novamente pelo resto do fim de semana.

A McLaren confirmou que a asa traseira "não está programada para ser introduzida plenamente nesta corrida ou na seguinte, na Holanda". Mas, se o teste na Hungria for bem-sucedido, ela poderá estrear mais adiante em circuitos sensíveis ao arrasto, como Monza ou Baku.

A introdução problemática da própria asa 'Macarena' da Red Bull demonstrou as possíveis preocupações de confiabilidade e segurança relacionadas ao fechamento da asa e a como o fluxo de ar se reconecta a ela, com Max Verstappen sofrendo dois acidentes em Spielberg e Silverstone. A equipe de Milton Keynes retirou o design para a Bélgica, mas também pretende testar uma versão melhorada já na Hungria.

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