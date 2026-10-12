F1: McLaren toma medidas duras após batida “inaceitável” em Singapura

O GP de Singapura de Fórmula 1 serviu como um duro choque de realidade para a McLaren. Embora Lando Norris e Oscar Piastri tenham, no fim das contas, terminado na zona de pontos no domingo, o fim de semana foi fortemente ofuscado por uma batida desastrosa entre os próprios pilotos da equipe durante a sprint e por um déficit gritante de ritmo em relação aos rivais.

Após a bandeira quadriculada, o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, abordou tanto o limite atual de desempenho do carro quanto a dinâmica interna da equipe, deixando explicitamente claro que uma pilotagem egoísta não será tolerada enquanto a equipe luta por sua posição no campeonato de construtores.

Uma batida “inaceitável”

O ponto crítico do fim de semana da McLaren ocorreu durante a última volta da chuvosa sprint. Norris fez uma manobra agressiva por dentro de Piastri na curva 5, causando a batida entre os dois MCL40, mandando Piastri contra o muro e forçando-o a abandonar a corrida, enquanto o britânico conseguiu terminar em oitavo lugar, custando à equipe uma enorme perda de pontos no campeonato.

Stella convocou imediatamente uma reunião com os dois pilotos, exigindo uma reformulação completa das regras de conduta em pista.

“Quanto ao que aconteceu ontem na sprint, eu disse que foi um incidente inaceitável e fiquei muito satisfeito por nossos pilotos também terem compartilhado dessa opinião”, revelou Stella após o GP de Singapura, no domingo. “Portanto, estamos alinhados sobre como queremos levar esta equipe adiante, em um esforço conjunto".

Em vez de atribuir culpa explícita pelo contato na curva 5, o chefe da McLaren usou o desastre para reforçar a filosofia operacional central da equipe.

“Vamos discutir isso mais a fundo, mas não porque precisamos revisitar o ‘porquê’ ou o ‘como’ do contato, e sim para refletirmos juntos sobre que tipo de equipe queremos ser”, afirmou Stella com firmeza.

“Devemos estar cientes de que, estejamos na fábrica, no pit lane ou no cockpit de um carro, os interesses da equipe têm prioridade sobre os interesses de qualquer indivíduo".

Norris acabou se desculpando pelo incidente pelo rádio da equipe, um gesto que Stella espera que se torne a norma daqui para frente.

“É isso que eu e todos que trabalham na McLaren esperamos de nossos pilotos”, acrescentou Stella. “Fiquei, portanto, satisfeito com o que Lando disse durante as últimas voltas da corrida e espero ver mais exemplos disso no futuro".

Plano de atualizações da McLaren

Além da política interna da equipe, Stella reconheceu abertamente que o MCL40 atualmente carece do desempenho aerodinâmico necessário para desafiar consistentemente a Red Bull e a Ferrari pela vitória nas corridas.

“No geral, o resultado de hoje reflete o nível atual de desempenho do nosso carro: não é coincidência que seja muito semelhante ao que vimos ontem na classificação”, admitiu Stella.

“Talvez houvesse uma chance de Lando conquistar o terceiro lugar, mas depois de um sábado desafiador e de algumas corridas em que não obtivemos os resultados que esperávamos, somar esses pontos é um pequeno consolo".

No entanto, com uma trinca de corridas se aproximando — Austin, México e São Paulo —, Stella confirmou que a equipe de Woking está preparando um grande pacote de desenvolvimentos para reacender sua temporada.

“Isso nos dá confiança enquanto nos preparamos para as próximas três corridas e nos concentramos em introduzir atualizações que, esperamos, nos permitam lutar pelo pódio”, disse Stella.

“Sabemos que, embora a Red Bull tenha dado um passo à frente, esse resultado confirma que estamos bem no meio da disputa com nossos principais rivais atuais no campeonato e que acreditamos poder diminuir a diferença para os líderes".

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