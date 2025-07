Já tendo usado uma em Silverstone em 2023 e no ano passado em Austin, a McLaren decidiu voltar com uma pintura especial "Chrome" para o GP da Inglaterra de Fórmula 1 deste fim de semana.

Um esquema de cores especial, como mencionado, que está se tornando quase uma tradição para a equipe de Woking, destacando a parceria com o Google (daí o nome do navegador), mas ao mesmo tempo ecoando o de vários monopostos anteriores da equipe.

A ideia da pintura, que foi revelada hoje na Trafalgar Square, em Londres, é trazer de volta a memória da último McLaren a conquistar o título mundial, o MP4-23 com o qual Lewis Hamilton triunfou em 2008. E o momento não poderia ser mais apropriado, já que os dois principais candidatos ao campeonato deste ano são Oscar Piastri e Lando Norris, que lideram a classificação separados por 15 pontos.

"Sabemos que, enquanto milhões de fãs acompanham a equipe McLaren de Fórmula 1 há décadas, outros milhões estão descobrindo o esporte e a nossa equipe", explicou Louise McEwen, diretora de marketing da McLaren Racing. "Poder celebrar e mostrar nossa longa história por meio das cores do Chrome é uma maneira fantástica de trazer esses novos fãs para o nosso lado".

"O Google tem orgulho de fazer parceria com a McLaren para o evento McLaren Racing Live: London na Trafalgar Square para revelar a famosa pintura do Chrome", acrescentou Adrienne Lofton, vice-presidente de produtos globais e marketing integrado do Google. "O Google Chrome oferece velocidade e desempenho incomparáveis à McLaren e aos consumidores de todo o mundo. Estamos muito satisfeitos em ajudar a levar a energia do paddock para os fãs antes do Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone".

A McLaren não é a única equipe que ostentará uma pintura comemorativa no fim de semana de Silverstone. A Racing Bulls já mostrou a sua, inspirada na Street Art, enquanto a Mercedes anunciou que haverá toques de laranja no tradicional esquema de cores preto e prata.

Outras equipes que usarão pinturas especiais

A Racing Bulls também utilizará uma pintura diferente no GP da Grã Bretanha. Inspirada pela street art, o trabalho é assinado por Slawn, artista nigeriano, em colaboração com a marca HUGO.

A Williams, equipe britânica, também terá um detalhe especial em Silverstone. A equipe utilizará listras vermelhas e brancas na asa dianteira, além de colocar as cores da bandeira do Reino Unido na logo da marca.

