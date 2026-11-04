F1: McLaren utilizará nova asa dianteira de 2027 no GP de São Paulo

A McLaren introduzirá atualizações no MCL40 neste fim de semana, no GP de São Paulo de Fórmula 1, com um conceito de asa dianteira que deverá estar presente no carro de 2027.

A equipe demonstrou uma melhora substancial quando atualizou o carro na Hungria, com Lando Norris vencendo em Budapeste e em Zandvoort na semana seguinte. No entanto, a McLaren recuou na hierarquia desde então, apesar de introduzir outras novidades em Baku e Austin.

A McLaren teve o quarto carro mais rápido nas últimas quatro sessões de classificação, com um déficit de 0.511s para a pole position e uma diferença média de 0.236s para o terceiro carro mais rápido, mas ainda trabalha para melhorar o MCL40 – de olho em 2027.

“Temos algumas atualizações chegando ao carro na asa dianteira, na traseira e em alguns componentes do assoalho como parte do nosso ciclo normal de desenvolvimento”, disse Peter Prodromou, diretor técnico de aerodinâmica. “O objetivo é recuperar terreno, melhorar nosso desempenho nas corridas restantes e criar impulso para o próximo ano".

“São Paulo tem sido um bom circuito para nós no passado e é uma pista bastante representativa, por isso esperamos que essas atualizações possam nos ajudar a dar mais um passo à frente".

Peter Prodromou, McLaren Technical Director Aerodynamics Photo by: McLaren

“A temporada ainda não acabou: essas atualizações foram projetadas para melhorar o carro agora e nos ajudar na nossa luta pelo terceiro lugar no campeonato. Embora o aprendizado que tirarmos dessas atualizações alimente o desenvolvimento do próximo ano, também esperamos levar o conceito da nova asa dianteira para a especificação do próximo ano", acrescentou.

A McLaren tem um déficit de 17 pontos para a Red Bull, terceira colocada, mas marcou apenas 59 pontos contra 152 da rival nas últimas cinco etapas.

A corrida mexicana não foi totalmente ruim, com Lando Norris em quinto, apenas 12 segundos atrás do vencedor da corrida, Max Verstappen, mas o atual campeão mundial não estava otimista para as próximas etapas.

“Se olharmos para Baku e afins, acho que ainda vamos ter dificuldades de ritmo”, disse após a corrida. “Então ainda precisamos melhorar muito mais o carro em certas pistas e em certas áreas".

“[O México] foi bom, mas não estou convencido de que, se voltarmos às pistas em que tivemos dificuldades, seríamos bons de repente. É só que hoje nos favoreceu, mas não quero depender de um pouco de esperança e sorte no desempenho. Sabemos o que precisamos melhorar, isso apenas leva tempo, e espero que possamos ter um dia melhor no Brasil", finalizou.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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