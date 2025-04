F1: McLaren vê Mercedes como principal rival no Japão

Desde o começo da temporada da Fórmula 1, a Mercedes tem mostrado que conseguiu tomar um novo rumo depois de dificuldades nos últimos meses, apesar de ter vencido corridas em 2024. Agora, os dois pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, acreditam que a equipe de Brackley será sua maior rival neste fim de semana no Japão.

Depois de vencer uma corrida cada um - Norris na Austrália e Piastri na China - os pilotos papaia chegaram como os favoritos para vencer no Japão e os treinos de sexta-feira não foram contra essa previsão - Lando liderou o TL1, enquanto Oscar ficou na ponta do TL2.

Mesmo que o atual líder do campeonato acredito que a McLaren "ainda está no topo", ele ficou impressionado com o ritmo que George Russell mostrou durante os treinos, já que a melhor volta do piloto da Mercedes foi apenas 0.163 milésimos atrás da McLaren.

Andrea Kimi Antonelli, novo companheiro de equipe do britânico, não conseguiu uma volta muito representativa, mas mostrou um bom ritmo na corrida longa.

"Ainda acho que estamos no topo, mas George foi muito rápido esta manhã, tão rápido quanto nós", disse Norris.

"Portanto, acho que a Mercedes está em um bom lugar. Talvez a Red Bull tenha parecido um pouco mais distante, mas eles pareceram mais distantes na classificação e depois se aproximaram um pouco mais novamente".

George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"O TL2 foi uma sessão confusa, então não acho que essa sessão tenha sido o melhor exemplo de onde todos estavam. Acho que talvez o TL1 tenha sido um exemplo melhor, pois vimos as equipes em ordem. Mas ainda espero que amanhã a disputa seja acirrada e difícil".

"Espero que seja fácil e agradável para nós, mas tenho certeza de que pelo menos a Mercedes - e definitivamente o George, pela exibição de hoje - nos desafiará um pouco amanhã".

"Demos alguns passos à frente, mas ainda há algumas coisas para tentar melhorar. Foi complicado por causa do vento. Você está em um limite tão fino por um tempo tão longo, como no primeiro setor".

"O mínimo de vento pode atrapalhar bastante o carro. Tenho certeza de que todos estão lutando com algo semelhante".

Piastri concorda com os comentários de seu companheiro de equipe ao ser perguntado sobre qual deve ser a classificação dos carros para a corrida.

"É muito difícil saber. No TL1, foi difícil conseguir ritmo com o carro. No TL2, eu estava muito mais confortável, mas acho que a Mercedes também parecia muito rápida".

"Estou confiante de que temos um bom ritmo para o resto do fim de semana, mas ainda é um pouco complicado neste momento, então acho que ainda temos que estar atentos".

A McLaren lidera a classificação dos construtores após os dois primeiros finais de semana da temporada de 2025 e a equipe britânica está 21 pontos à frente da segunda colocada, a Mercedes. Norris está na liderança do campeonato de pilotos, oito pontos à frente de Max Verstappen, Russell é o terceiro colocado, com 35.

