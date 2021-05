Lando Norris é um dos grandes destaques deste início da temporada 2021, com performances sólidas, um pódio e o terceiro lugar no Mundial de Pilotos após três etapas, atrás apenas de Lewis Hamilton e Max Verstappen. E para o chefe da McLaren, Andreas Seidl, o britânico tem uma chance de quebrar o domínio de Mercedes e Red Bull na Fórmula 1, terminando entre os quatro primeiros no final.

Mas enquanto a McLaren não parece ter um carro capaz de bater regularmente o ritmo das ponteiras Mercedes e Red Bull, Seidl acredita que a consistência de Norris pode ser uma carta em sua manga para manter uma posição forte no Mundial de Pilotos.

"Sempre tem uma chance", disse Seidl, quando perguntado sobre a chance de Norris se manter à frente de um dos pilotos da Mercedes ou da Red Bull até o fim do ano.

"Mas, é simplesmente importante que nós, junto com Lando, sigamos entregando em todos os finais de semana. Consistência é tudo, junto com performance obviamente, para superar esses carros que, no papel e na realidade, definitivamente são mais rápidos que nós".

"Mas se seguirmos entregando atualizações ao carro, se Lando mantiver fazendo o que vem fazendo nessas três primeiras etapas, ele terminará pressionando esse pessoal à nossa frente, e certamente terá oportunidades de terminar corridas na frente deles".

"Mas, ao mesmo tempo, precisamos ser realistas. Se esse pessoal acertar o passo a cada final de semana, aí simplesmente temos que reconhecer ou aceitar que ainda não estamos lá em termos de performance".

Seidl disse que o início brilhante de Norris em 2021 é resultado do jovem britânico estar completamente integrado com seu carro, o que o permite entregar performances em alto nível de modo constante.

"Em Portugal, ele simplesmente continuou fazendo o que vimos dele nas duas primeiras corridas. Ele está entregando quando importa. Hoje, ele é um com o carro e, novamente, fez uma corrida brilhante, com grandes manobras e ultrapassagens".

"Ele sempre manteve sua equipe de engenharia atualizada com a situação para garantir que executaríamos a correta estratégia de pneus, e teve a corrida sob controle todos os segundos".

