F1: McNish abre coração sobre aprendizados com Senna e mudanças na carreira até diretoria da Audi

Para Allan McNish, figura histórica da Audi e vencedor das 24 Horas de Le Mans, tornar-se o primeiro diretor de corridas da marca na Fórmula 1 parece ser a evolução natural de sua ilustre carreira, construída nos dois lados dos boxes.

Depois de percorrer a trajetória britânica das categorias de monopostos no final dos anos 1980 e início dos anos 90, o caminho de McNish rumo ao teve algumas viradas incomuns. Ele atuou como piloto de testes da McLaren, mas isso acabou não levando a uma vaga na F1. Em vez disso, McNish direcionou sua carreira para as corridas de endurance, tornando-se um dos pilares do bem-sucedido programa de protótipos da Audi e vencendo as 24 Horas de Le Mans em 1999.

O escocês finalmente chegou ao grid da F1 em 2002, aos 32 anos, pela estreante Toyota. No ano seguinte, retornou à Audi e conquistou mais duas vitórias em Le Mans, em 2008 e 2013 — sua última temporada como piloto.

McNish continuou fazendo parte da família Audi e tornou-se chefe de equipe na Fórmula E, antes de ser chamado pela montadora para participar de seu recém-criado programa de F1.

Em entrevista ao Motorsport.com, McNish fala sobre as lições inestimáveis que aprendeu ao longo do caminho — desde trabalhar lado a lado de Ayrton Senna quando era um jovem piloto de testes da McLaren até colaborar com o responsável pelo departamento de competição da Audi, Dr. Wolfgang Ulrich.

Se você olhar para a sua carreira, tornar-se diretor de competições da Audi na F1 parece ser o auge de tudo até agora. Você venceu Le Mans três vezes como piloto da Audi, correu na F1 pela Toyota e depois se tornou empresário e intermediário de pilotos, além de chefe de equipe na Fórmula E.

É verdade. Como piloto, você está exposto a todas as áreas, seja engenharia, estratégia, pneus ou comunicação, porque precisa estar envolvido nos comunicados de imprensa, com os parceiros e coisas do tipo.

O que você tem como piloto, porém, é uma visão muito limitada do que significa sucesso, porque ele está ligado apenas ao seu sucesso pessoal. Depois, quando você passa a fazer parte da equipe, obviamente precisa enxergar as coisas de uma maneira um pouco mais ampla. É claro que, no fim de cada corrida, ainda somos definidos pela mesma relação com o sucesso. Mas, se você vem de uma carreira de piloto de alto nível, possui um repertório de experiências muito amplo

Ainda assim, como grandes jogadores de futebol nem sempre têm carreiras de sucesso como treinadores, não acredito que isso se traduza da mesma forma em todos os casos.

Tive uma excelente trajetória na Fórmula E e também por meio de outras funções diferentes que exerci na Audi ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, tive pessoas muito competentes com quem aprender, como o Dr. Wolfgang Ulrich e Dieter Gass, na Audi, e depois Mattia Binotto aqui na F1. Nesse sentido, eu diria que fui aluno de excelentes professores".

Allan McNish, Racing Director Audi F1 Team Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

A F1 obviamente opera em uma escala muito maior que a Fórmula E. Quão diferente é o papel de chefe de equipe? Há algo que te surpreendeu?

Acho que existe simplesmente uma progressão natural. Se eu voltar a pensar em quando era garoto no kart, correndo em Larkhall, Rowrah ou em algum outro lugar, quando tinha 12 anos, os fundamentos de uma preparação adequada são exatamente os mesmos.

Certifique-se de fazer as coisas corretamente na pista, de tomar as decisões certas no momento certo, e você é definido pelo resultado final. Mas os números, a tecnologia e o nível de sofisticação são significativamente maiores.

Falando sobre o início da sua carreira: em 1989 você terminou em segundo lugar na Fórmula 3 britânica e se tornou piloto de testes da McLaren, fazendo sua estreia nos testes de F1 em Estoril, nada menos que ao lado de Ayrton Senna. Para um garoto de 19 anos de Dumfries, testar um McLaren de F1 com Senna deve ter sido uma experiência realmente marcante.

Na verdade, foi pouco antes de eu ir para o GP de Macau. Na época, eu realmente não pensei muito sobre isso, porque estava simplesmente ‘fazendo o meu trabalho’. Ele era Ayrton Senna, campeão mundial, a McLaren era campeã mundial naquele momento, mas você simplesmente ia lá e fazia o que tinha que fazer. O que eu lembro é que saí do carro pensando: ‘Caramba, isso é rápido!’”

O Ayrton falava sobre o atrito do motor e várias outras coisas e aquilo serviu como uma referência. Isso me fez entender muito rapidamente que, se você quer ter sucesso nesse esporte, precisa elevar o nível a cada etapa. O talento só leva você até certo ponto. Existe uma ética de trabalho e uma atenção aos detalhes que você precisa ter. E isso vale para um piloto, mas não acredito que seja diferente em nenhuma outra área da vida.

Para mim, foi uma formação muito importante. Ainda tenho a antiga impressão dos dados daquele primeiro teste em Estoril, mas eram duas folhas de papel que você colocava juntas e levantava contra a luz, porque não havia as comparações de dados que temos hoje. Você ainda tinha o pedal da embreagem, meu Deus! E dois botões no volante. São verdadeiros dinossauros comparados aos carros de hoje.

Allan McNish, Toyota TF102 Foto di: Sutton Images

Você certamente teve uma trajetória pouco convencional na ascensão pelo automobilismo, fazendo sua estreia na F1 pela Toyota aos 32 anos, em 2002, três anos depois de conquistar sua primeira vitória em Le Mans.

Definitivamente não foi uma trajetória linear. Foi por um tempo, mas depois virou um pouco para a esquerda e para a direita... Mas, curiosamente, acho que isso acaba proporcionando um nível diferente de experiência, porque lhe dá uma certa resiliência para enfrentar dias difíceis ou anos difíceis. E os pilotos passam por isso. Nem todo ano é um ano de vitórias. O que importa é a maneira como você reage.

Eu precisei contar com essa resiliência em diferentes momentos da minha carreira. Mas também foi algo que me ajudou muito quando as oportunidades surgiram, para agarrá-las e aproveitá-las. E você tem razão: desde aquele teste aos 19 anos, em outubro de 1989, até me sentar no grid em março de 2002, foram nada menos que 13 anos...”

Naquela época, você percorreu mais quilômetros em um carro de F1 do que muitos pilotos titulares conseguirão percorrer atualmente.

Sem dúvida. Provavelmente acumulei cerca de 20.000 ou 30.000 quilômetros de testes em um carro de F1 com diferentes equipes, incluindo a Benetton. Mas, olhando para trás, provavelmente foi 10 anos tarde demais. Eu havia conquistado muitas coisas nesse intervalo, mas começar meu primeiro GP em 2002, aos 32 anos, não era o ideal.

Como foi fazer parte do programa da Audi em Le Mans? Você já mencionou a influência do Dr. Ulrich. O que aprendeu trabalhando com ele?

Eu estava sob contrato com a Porsche quando ela encerrou seus programas de competição. Eles haviam construído um carro que nós tínhamos testado e que deveria enfrentar o Audi R8, mas, no fim, isso não aconteceu. Então conheci o Dr. Ulrich e chegamos a um acordo, em princípio, com um aperto de mãos. E ele resistiu ao teste do tempo até que eu pudesse assinar o contrato. Então eu diria que isso remonta a um princípio antigo: um aperto de mãos é um acordo. E é algo em que ainda acredito muito hoje

O Dr. Ulrich tinha plena consciência de que as corridas envolviam tanto as pessoas quanto a tecnologia. Ele se preocupava em formar equipes de pessoas, entendendo que determinadas características e personalidades precisavam se encaixar. Isso certamente foi algo que me atraiu. Estava bastante claro que, depois da minha passagem pela Fórmula 1, eu voltaria para a Audi. Não havia nada escrito, mas funcionava. E era muito claro, preto no branco, se você vencia ou perdia. Se perdia, voltava para casa, não apontava o dedo para ninguém, simplesmente começava a trabalhar para encontrar as soluções e garantir que venceria da próxima vez.



Esse foi, na verdade, um ponto em comum entre a maioria das pessoas competentes com quem trabalhei ao longo da minha carreira. É preciso ter uma visão de longo prazo. O programa da Audi em Le Mans foi um exemplo perfeito disso e, provavelmente, essa foi a maior lição que levo para o que estou fazendo agora. Especialmente na F1, onde a competição é extremamente acirrada. Não existem atalhos.

Allan McNish, Team Principal, Audi Sport Abt Schaeffler Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Perto do fim da sua carreira como piloto, você fez algumas coisas paralelas, como empresariar Harry Tincknell e também trabalhar como comentarista. Você sempre planejou seguir uma carreira fora do cockpit?

Coisas paralelas, gostei dessa! (risos) Na verdade, há duas coisas. Sempre tive plena consciência de que a carreira de um piloto tem uma duração limitada e nunca quis ser o elo fraco que fica se agarrando. No meu último ano, conquistei o Campeonato Mundial de Endurance com Tom (Kristensen) e Loïc (Duval). Vencemos Le Mans e os 1.000 km de Silverstone. E, no dia seguinte à minha última vitória, no COTA, decidi me aposentar, porque queria ter certeza de que havia cumprido todos os meus objetivos, por assim dizer.

Ao mesmo tempo, sempre estive envolvido, de uma forma ou de outra, em outros negócios relacionados à indústria automotiva e ao automobilismo. É um ambiente no qual cresci desde o primeiro dia e que amo. Então, na verdade, é uma paixão, não necessariamente um trabalho ou um esporte. É um estilo de vida, eu diria, para mim e para a maioria das pessoas nessa situação.

Se bem me lembro, inicialmente você disse que não tinha interesse em se tornar chefe de equipe porque não queria ter que lidar com aqueles bastardos egoístas dentro do cockpit...”

“Pessoas como eu, para ser sincero! (risos) E é verdade, porque administrar uma equipe exige um investimento considerável de tempo e energia. Eu sei o quanto era difícil como piloto, em relação às exigências que fazia à equipe. E pensava: ‘Caramba, acabei de viver isso como piloto. Será que realmente quero estar do outro lado?’ Mas isso também foi uma lição de que nunca devemos dizer nunca.

Quando surgiu a oportunidade de ser chefe de equipe na Fórmula E, na verdade foi uma surpresa, porque eu havia feito uma análise para o Dr. Ulrich e Dieter Gass sobre a Fórmula E, sobre como aquilo poderia funcionar e quais eram as oportunidades. Eu estava sentado na sala apresentando o projeto e havia um gráfico na parede com várias caixas vazias, incluindo a do chefe de equipe. Então eles disseram: ‘E esse é o Allan’. Foi a primeira vez que essa ideia entrou na minha cabeça. Não fui necessariamente eu quem bateu à porta. Na verdade, foi o contrário.

“Foi muito bacana que eles tenham reconhecido em mim algo que provavelmente eu mesmo não enxergava.”

Com todos os dados e a tecnologia que temos à disposição atualmente na F1, imagino que o velho livro de desculpas dos pilotos já não exista mais, certo?

É definitivamente mais difícil. Se eu voltar à época em que pilotei um carro de F1 pela primeira vez, os dados eram muito limitados e havia o cronômetro. E você ouvia o motor enquanto dava voltas, então era ensurdecedor. Mas agora tudo é coberto pelos dados. Somos guiados por eles. Vivemos de acordo com eles. E, em certa medida, eles nos definem. Mas os dados são apenas uma fotografia daquele momento; também importa a maneira como você os interpreta.

“Mas, entre todos os dados que temos, no fim das contas, o cronômetro é o fundamental. Ele diz a verdade"...

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