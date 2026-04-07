F1: Mecânico de Verstappen pede demissão da Red Bull; entenda
Ole Shack teria alegado insatisfação com mudanças estruturais na equipe
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
A Red Bull segue tomando fortes golpes e agora, ao que tudo indica, a equipe de Max Verstappen na Fórmula 1 sofrerá mais uma alteração. Segundo informações do PlanetF1 e F1-Insider, Ole Shack, mecânico responsável pela dianteira do carro do tetracampeão, comunicou sua intenção de sair.
Shack faz parte do time taurino desde sua estreia na F1, mas planeja mudar o rumo de sua carreira e deixar para trás seu papel como mecânico de Verstappen.
Ole já teria enviado à equipe um aviso prévio e, agora, estão em uma discussão sobre o momento de sua saída. O mecânico é o único membro da equipe de pista da Red Bull a nunca ter perdido uma corrida sequer desde o GP da Austrália de 2005.
O PlanetF1 destaca que sua saída foi motivada pelas muitas mudanças estruturais na equipe, desde a saída de Christian Horner e Adrian Newey. Ole alega que a "mudança de atmosfera e ambiente de trabalho" foi o motivo que o levou a desejar um recomeço.
O site também destaca que a "moral" da equipe caiu depois de tantas trocas de nomes em altos cargos e o atual desempenho do time em pista não está sendo bem visto entre os funcionários.
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