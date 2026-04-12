F1: Mekies aposta em Miami como 'virada de chave' da temporada de 2026

A temporada de 2026 já era vista como um ano em que se esperava um ritmo de desenvolvimento acelerado, pois marca o início de um novo ciclo de regulamentos técnicos na Fórmula 1.

Agora, equipes estão aproveitando a pausa não planejada de abril (devido ao cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita) para realizar o máximo de trabalho de desenvolvimento nas fábricas, as quais não fecharam completamente.

Chefe da Red Bull, Laurent Mekies reconhece a 'desvantagem' atual de seu time, afirmando que a equipe está cerca de 1 segundo atrás por volta em comparação com o grupo da frente. Diante desse cenário e dos dados obtidos nas três primeiras etapas do ano, o francês acredita que a F1 terá um grid completamente diferente em Miami.

Em participação no podcast Beyond the Grid, Mekies avaliou a situação atual da Red Bull: “Se considerarmos apenas o aspecto esportivo, sem levar em conta a gravidade do que aconteceu, foi um período de férias muito curto para a equipe com a nova unidade de potência".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Diretor da Red Bull Racing Foto: Mark Thompson / Getty Images

“Com as novas regulamentações, a chance de recuperação nesta altura da temporada é definitivamente valiosa. Além disso, temos os adversários à frente. No momento, estamos em quarto lugar. Por isso, analisar os dados mais profundamente, entender de onde vem a diferença e aproveitar a chance de mudar o rumo do desenvolvimento é uma oportunidade para nós", continuou.

Mekies vê o GP de Miami, primeiro após a pausa, "como se fosse o início de uma segunda temporada, porque todas as equipes estão em uma grande corrida de desenvolvimento”.

"Vocês verão que todos os carros no grid mudaram significativamente com atualizações importantes. Nós também vamos avaliar como estamos em relação aos adversários. Será um novo ponto de partida e dará os primeiros sinais claros sobre o rumo da temporada", concluiu.

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