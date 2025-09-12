Daniel Ricciardo já deixou claro que sua carreira na Fórmula 1 chegou ao fim. No entanto, nos últimos dias, o piloto assinou com a Ford para ser embaixador da marca e Laurent Mekies, chefe da Red Bull, sugeriu um possível retorno do australiano ao paddock.

Em entrevista à Sky Sports, Mekies explicou que era "ótimo" ter Ricciardo de volta à família Red Bull.

"Acho que você está citando a palavra certa. É um sentimento de família ver Daniel voltando para a Ford Racing como parte dessa aventura", disse ele.

"É um grande sentimento. Acho que é um dos muitos exemplos em que vemos quantos pontos de conexão temos entre nossas duas empresas, entre os dois projetos. Portanto, é muito empolgante".

"Tenho certeza de que todos gostarão de ver Daniel de volta ao paddock, e talvez tenhamos isso algumas vezes graças à Ford Racing".

"Daniel é uma pessoa única que todos nós conhecemos", acrescentou Jim Farley, CEO da Ford. "Mas ele também traz uma verdadeira paixão pelo off-road para muitos clientes comuns que talvez não pensem em off-road".

Daniel Ricciardo Embaixador Global da Ford Racing (1)

Ricciardo deixou a F1 depois de perder sua vaga na Racing Bulls (então VCARB) para Liam Lawson após o GP de Singapura de 2024, pondo fim à sua carreira de 14 anos. Depois de passar algum tempo longe do campeonato, o piloto de 36 anos confirmou em seu anúncio com a Ford que havia se aposentado das corridas.

"Embora meus dias de corrida tenham ficado para trás, meu amor por qualquer coisa com rodas sempre será grande e, por isso, tenho orgulho de fazer parceria com a Ford para me tornar um embaixador global da Ford Racing", explicou.

"Vou trabalhar em estreita colaboração com a equipe da Ford Racing e focar especificamente na incrível marca Raptor e no estilo de vida que o Raptor se tornou para muitos dos clientes da Ford".

"Então, por que agora e por que eu? Quando decidi que era hora de me aposentar, pensei muito para encontrar a maneira mais autêntica de me manter conectado ao mundo do automobilismo. Para mim, correr sempre foi uma questão de diversão. Isso me fez feliz e criou memórias que durarão a vida toda".

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!