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F1: Mekies revela por que Verstappen não trocou de posição com Hadjar em Baku

Francês tinha ritmo melhor do que o tetracampeão, mas equipe tomou decisão estratégica e chegou a ameaçar vitória de George Russell no Azerbaijão

Neşe Akkoyun Olivia Nogueira
Publicado:

Para Laurent Mekies, chefe de equipe da Red Bull, o time terminou o GP do Azerbaijão com "provavelmente a melhor performance do ano", colocando Max Verstappen e Isack Hadjar no pódio em Baku. O tetracampeão foi P2, tendo até mesmo ameaçado a vitória de George Russell nos metros finais e, para Mekies, isso aconteceu graças a uma escolha estratégica da Red Bull. 

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Saindo da oitava posição, Verstappen largou bem e logo era P5, enquanto Hadjar se aproveitou do erro de Charles Leclerc e era terceiro. O holandês então superou Lando Norris e se tornou quarto, atrás do companheiro de equipe. Com ritmo melhor, a Red Bull pediu então que Hadjar trocasse de posição com o tetracampeão.

O francês então recuperou o ritmo e chegou a se aproximar muito de Verstappen, questionando pelo rádio se poderia ultrapassar o holandês, mas acabou mantendo a posição. Pouco depois, uma batida de Alex Albon causou um safety car e, na relargada, o tetracampeão ultrapassou Oscar Piastri e começou a pressionar Russell. Em entrevista à Sky Sports, Mekies explicou a decisão da equipe de não destrocar a posição dos dois pilotos. 

“Antes do safety car, enquanto seguíamos Piastri de perto, analisamos honestamente todos esses cenários e decidimos manter os carros naquela posição. Os dois pilotos foram muito bons em seguir essa orientação e manter a disciplina. Então, parabéns também ao Isack, que correu de forma muito inteligente para garantir que conseguíssemos o melhor resultado possível para a equipe", detalhou. 

Max Verstappen, Red Bull, Isack Hadjar, Red Bull

Max Verstappen, Red Bull, Isack Hadjar, Red Bull

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

"Sentimos que essa era a melhor oportunidade de ter uma chance contra Piastri e Russell. Aqui é muito difícil não contar com um safety car em algum momento. Todos nós estávamos esperando por ele e Max estava tendo dificuldades com os pneus médios naquele momento. Sabíamos que, com os pneus macios, teríamos uma chance melhor, e foi exatamente isso que aconteceu", acrescentou. "Estávamos a um décimo de segundo, mas tivemos a oportunidade de lutar com ele e mostrar que tínhamos ritmo para isso".

 "Max esteve muito forte durante todo o fim de semana, provavelmente nossa melhor performance deste ano. Após 51 voltas, ficamos a apenas um décimo da vitória. Ainda assim, é uma sensação muito boa conquistar, por mérito próprio, o 2.º e o 3.º lugar. Parabéns a todos em Milton Keynes", concluiu. 

MASSA e COLLET: Kimi FORA DE SÉRIE, Câmara e Bortoleto, LEWIS RENASCIDO, Russell EM PARAFUSO e STOCK

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