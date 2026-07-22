F1: Mekies revela que Red Bull recebeu ligações de "bons pilotos" sobre vagas

Antes da pausa de meio de temporada da Fórmula 1, que começa após o GP da Hungria, o mercado de pilotos para 2027 segue agitado, especialmente com rumores sobre uma possível saída de Max Verstappen da Red Bull.

No entanto, Laurent Mekies, chefe da equipe austríaca, garante que conversas entre Verstappen e outras equipes são normais e indicou que a escuderia taurina também está recebendo ligações de "bons pilotos".

“Isso [o mercado de pilotos] funciona nos dois sentidos”, disse Mekies à Sky Sports F1. “É completamente natural, e acho que era isso que vocês estavam noticiando antes".

“É totalmente natural que o Max receba ligações de todo mundo, porque ele é o melhor piloto do mundo e, da mesma forma, se você é uma equipe de ponta, também vai receber ligações de muitos desses bons pilotos por aí. Isso é natural".

Questionado se os rumores envolvendo a saída de Verstappen afeta o clima dentro da escuderia de Milton Keynes, o chefe de equipe da Red Bull afirmou que não.

“Isso é uma distração para nós? Na verdade, não”, acrescentou Mekies. “Nosso foco total é deixar o carro o mais rápido possível".

"Assim, vamos manter nosso melhor piloto do mundo, e também vemos que o Isack [Hadjar] está evoluindo muito ao lado do Max. Para nós, essa é a dupla ideal, e tentamos garantir que possamos mantê-la", concluiu.

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