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F1: Mekies revela que Red Bull recebeu ligações de "bons pilotos" sobre vagas

Chefe da equipe austríaca também afirmou que rumores envolvendo Max Verstappen não afetam o ambiente de Milton Keynes

Redação Motorsport.com
Editado:
Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Antes da pausa de meio de temporada da Fórmula 1, que começa após o GP da Hungria, o mercado de pilotos para 2027 segue agitado, especialmente com rumores sobre uma possível saída de Max Verstappen da Red Bull.

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No entanto, Laurent Mekies, chefe da equipe austríaca, garante que conversas entre Verstappen e outras equipes são normais e indicou que a escuderia taurina também está recebendo ligações de "bons pilotos".

“Isso [o mercado de pilotos] funciona nos dois sentidos”, disse Mekies à Sky Sports F1. “É completamente natural, e acho que era isso que vocês estavam noticiando antes".

“É totalmente natural que o Max receba ligações de todo mundo, porque ele é o melhor piloto do mundo e, da mesma forma, se você é uma equipe de ponta, também vai receber ligações de muitos desses bons pilotos por aí. Isso é natural".

Questionado se os rumores envolvendo a saída de Verstappen afeta o clima dentro da escuderia de Milton Keynes, o chefe de equipe da Red Bull afirmou que não.

“Isso é uma distração para nós? Na verdade, não”, acrescentou Mekies. “Nosso foco total é deixar o carro o mais rápido possível". 

"Assim, vamos manter nosso melhor piloto do mundo, e também vemos que o Isack [Hadjar] está evoluindo muito ao lado do Max. Para nós, essa é a dupla ideal, e tentamos garantir que possamos mantê-la", concluiu.

INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo

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