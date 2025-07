A Red Bull entrou em uma nova era na Fórmula 1 em 9 de julho, quando foi confirmada a notícia da saída de Christian Horner do cargo de chefe de equipe. O britânico reinava em Milton Keynes desde 2005, conquistando um total de 14 títulos mundiais com a equipe (oito títulos de pilotos e seis de construtores).

No entanto, os últimos 18 meses do mandato de Horner não foram fáceis. Tudo começou em fevereiro de 2024 com rumores do que logo se tornaria conhecido como "caso Horner", um caso de suposto comportamento inadequado com uma funcionária que traria à tona a luta interna pelo poder que assolava a Red Bull desde a morte de Dietrich Mateschitz, cofundador da marca austríaca.

Além disso, uma série de outros problemas aconteceram, como as saídas de membros históricos da equipe - principalmente Adrian Newey e Jonathan Wheatley -, o declínio gradual do desempenho contra a McLaren e o gerenciamento do segundo assento. De qualquer forma, o cargo de Horner não ficou vago por muito tempo, pois ele foi substituído no dia do anúncio por Laurent Mekies, que até agora era o chefe da Racing Bulls, 'equipe B' da Red Bull.

O francês enfrentará o maior desafio da carreira ao assumir as rédeas de uma estrutura de ponta que foi muito influenciada por seu antecessor. Mekies foi por muito tempo engenheiro da Toro Rosso (atual Racing Bulls), antes de ir para a FIA e depois para a diretoria esportiva da Ferrari. Entretanto, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, não tem dúvidas sobre a capacidade do engenheiro de assumir o lugar de Horner.

"Na Bélgica, um novo capítulo será aberto para a Red Bull Racing e a Racing Bulls, com Laurent Mekies como chefe de equipe da RBR e Alan Permane como chefe de equipe da Racing Bulls", escreveu ele em sua coluna na Speedweek. "Alan, um ex-diretor esportivo da Racing Bulls, foi a escolha lógica para nós, pois não queríamos recrutar alguém de fora. Na verdade, nós simplesmente estendemos suas funções atuais".

"Laurent também foi a escolha óbvia para esse novo cargo pelos mesmos motivos: é uma solução interna e ele é um homem com experiência considerável. Graças às suas diversas atividades, principalmente na FIA e na Ferrari, Laurent tem todas as qualidades necessárias para liderar com competência uma equipe de ponta", disse Marko.

