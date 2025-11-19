F1: 'Mekies trouxe 'velha Red Bull' de volta', explica Marko

Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1: 'Mekies trouxe 'velha Red Bull' de volta', explica Marko

Conselheiro da equipe de Milton Keynes está feliz com as mudanças

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal

Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Christian Horner perdeu seu cargo de chefe da Red Bull de maneira surpreendente em julho de 2025, ainda durante a temporada da Fórmula 1, antes de ser substituído por Laurent Mekies. Os motivos reais para essa troca nunca foram revelados, mas rumores apontam para uma tensão nos bastidores entre Horner e o 'clã' de Max Verstappen.

Leia também:

Helmut Marko estaria envolvido nesses rumores. O conselheiro da Red Bull não estaria concordando com algumas decisões de Horner e o alto escalão viva em tensão.

No entanto, Marko reconhece os feitos do antigo colega de trabalho e defende que, tanto Christian, quanto Mekies "têm seus méritos" como chefes da Red Bull. Porém, a chegada do antigo comandante da Racing Bulls trouxe de volta um sentimento antigo para a equipe.

"Estamos começando a vencer novamente. Então, o ambiente, tudo está positivo, e é como nos velhos tempos", disse ao Beyond the Grid.

Apesar de estar feliz com tudo que a equipe conquisto, Marko entende que esses resultados não são frutos apenas da mudança que foi feita na gerência, já que muitas atualizações no carro de Verstappen já estavam programadas.

Verstappen também teve papel importante

Não é nenhum segredo que o conhecimento técnico de Verstappen pode sempre ser uma virada de chave para um carro ruim. E foi exatamente isso que aconteceu e ainda acontece com o RB21. O tetracampeão ajudou a equipe a desenvolver o monoposto para deixá-lo mais competitivo, apesar de, provavelmente, prejudicar um pouco a temporada de 2026.

Ao ser questionado sobre a influência de Max, Marko defendeu que foi "enorme" e eles conseguiram mudar o rumo da Red Bull com a ajuda de Mekies.

"Ele [Mekies] é um excelente engenheiro e, além disso, consegue se comunicar muito bem com as pessoas. Eu diria que ambos implementaram uma nova maneira de abordar os detalhes, ou simplesmente dizendo: 'Os números no simulador não são mais o que importa. O que importa é o que o cronômetro mostra'".

"Isso significa que, para extrair o máximo do carro, o piloto pode confiar nele, e não se trata de uma margem tão pequena que só um piloto experiente consegue pilotar. No entanto, se ele não tiver confiança, não conseguirá ir ao limite como faz atualmente".

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Chefe de aerodinâmica da FIA é novo contratado da Cadillac; entenda
Próximo artigo F1 - Bortoleto destaca aprendizados do Brasil e projeta GP de Las Vegas: "Não vou diminuir o ritmo"

Principais comentários
Livia Veiga
Mais de
Livia Veiga
'Norris surpreendeu ao lidar com pressão melhor que Piastri', dispara último campeão australiano da F1

'Norris surpreendeu ao lidar com pressão melhor que Piastri', dispara último campeão australiano da F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
'Norris surpreendeu ao lidar com pressão melhor que Piastri', dispara último campeão australiano da F1
F1: Button defende vitória de Verstappen em Las Vegas, mas minimiza chances ao título

F1: Button defende vitória de Verstappen em Las Vegas, mas minimiza chances ao título

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Button defende vitória de Verstappen em Las Vegas, mas minimiza chances ao título
Sauber se despede da F1 com pintura especial para última rodada tripla

Sauber se despede da F1 com pintura especial para última rodada tripla

Fórmula 1
Fórmula 1
Audi F1 Team Presentation
Sauber se despede da F1 com pintura especial para última rodada tripla

Últimas notícias

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros