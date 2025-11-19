F1: 'Mekies trouxe 'velha Red Bull' de volta', explica Marko

Christian Horner perdeu seu cargo de chefe da Red Bull de maneira surpreendente em julho de 2025, ainda durante a temporada da Fórmula 1, antes de ser substituído por Laurent Mekies. Os motivos reais para essa troca nunca foram revelados, mas rumores apontam para uma tensão nos bastidores entre Horner e o 'clã' de Max Verstappen.

Helmut Marko estaria envolvido nesses rumores. O conselheiro da Red Bull não estaria concordando com algumas decisões de Horner e o alto escalão viva em tensão.

No entanto, Marko reconhece os feitos do antigo colega de trabalho e defende que, tanto Christian, quanto Mekies "têm seus méritos" como chefes da Red Bull. Porém, a chegada do antigo comandante da Racing Bulls trouxe de volta um sentimento antigo para a equipe.

"Estamos começando a vencer novamente. Então, o ambiente, tudo está positivo, e é como nos velhos tempos", disse ao Beyond the Grid.

Apesar de estar feliz com tudo que a equipe conquisto, Marko entende que esses resultados não são frutos apenas da mudança que foi feita na gerência, já que muitas atualizações no carro de Verstappen já estavam programadas.

Verstappen também teve papel importante

Não é nenhum segredo que o conhecimento técnico de Verstappen pode sempre ser uma virada de chave para um carro ruim. E foi exatamente isso que aconteceu e ainda acontece com o RB21. O tetracampeão ajudou a equipe a desenvolver o monoposto para deixá-lo mais competitivo, apesar de, provavelmente, prejudicar um pouco a temporada de 2026.

Ao ser questionado sobre a influência de Max, Marko defendeu que foi "enorme" e eles conseguiram mudar o rumo da Red Bull com a ajuda de Mekies.

"Ele [Mekies] é um excelente engenheiro e, além disso, consegue se comunicar muito bem com as pessoas. Eu diria que ambos implementaram uma nova maneira de abordar os detalhes, ou simplesmente dizendo: 'Os números no simulador não são mais o que importa. O que importa é o que o cronômetro mostra'".

"Isso significa que, para extrair o máximo do carro, o piloto pode confiar nele, e não se trata de uma margem tão pequena que só um piloto experiente consegue pilotar. No entanto, se ele não tiver confiança, não conseguirá ir ao limite como faz atualmente".

