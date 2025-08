Largando da sétima posição no GP da Hungria, Gabriel Bortoleto impressionou ao terminar em sexto lugar e conquistar o melhor resultado da carreira na Fórmula 1. O brasileiro foi escolhido como piloto do dia na votação aberta ao público e recebeu elogios da equipe, de outros pilotos e da mídia especializada ao redor do mundo.

O portal alemão Auto Motor und Sport deu nota dez para George Russell, Fernando Alonso e Bortoleto, alegando que o brasileiro "está ficando melhor a cada dia - sétimo na largada, sexto na chegada. Bortoleto está virando um rival de Hulkenberg, e você tem a sensação de que ele está constantemente aprendendo e imediatamente aplicando o que aprendeu".

Edd Straw, do site britânico The Race, classificou o brasileiro como melhor piloto do domingo, afirmando que "foi impressionante ele ter conseguido a sétima posição no Q3, apesar das condições variáveis que fizeram com que 'o equilíbrio mudasse completamente'. Ele seguiu isso com uma corrida impecável e mostrou que não estava disposto a recuar em uma disputa contra Max Verstappen no início da prova e conquistou seu melhor resultado em um GP".

Jack Cozens, também do The Race, disse que Bortoleto "está construindo um ótimo momento agora" e destacou que o piloto "não só superou o companheiro de equipe Nico Hulkenberg - que, historicamente, é muito bom em voltas rápidas - em classificações, mas também começou a traduzir isso em performances de corrida".

O jornal espanhol Marca, enfatizou a briga entre o 'professor' Alonso e o 'pupilo' Bortoleto, dizendo que o brasileiro recebeu "uma aula" ficando entre o bicampeão e Verstappen durante a corrida, inclusive o comparando com o companheiro de equipe do holandês: "É certo, ele teve o pior carro no início do ano e o pior companheiro possível, um osso como (Nico) Hulkenberg, mas longe de desanimar, é rico em consistência e já soma 14 pontos, quatro a mais que (Yuki) Tsunoda com uma RBR".

"Gabriel é esse piloto que o Helmut Marko classificou na pré-temporada como “de nível B”, talvez porque tenha ganho com clareza de (Isack) Hadjar, o novato da RBR, para conquistar o título da F2 de 2024. Coisas da F1, mas ele era melhor que o francês (agora na RB) no ano passado e segue sendo neste", adicionou o veículo espanhol.

O jornal italiano Corriere della Sera chegou a dizer que Bortoleto quer "entreter e levar o Brasil de volta ao topo”. Já o veículo português A Bola citou o brasileiro entre os melhores do fim de semana: "Fernando Alonso ficou na quinta posição, no melhor fim de semana da Aston Martin na temporada, com Lance Stroll em sétimo lugar, atrás de um igualmente impressionante Gabriel Bortoleto, da Sauber. O jovem estreante brasileiro conquistou seu melhor resultado na F1: a sexta colocação, dois segundos à frente do canadense".

O site oficial da F1 colocou o piloto da Sauber como um dos 'vencedores' do fim de semana, pontuando o seguinte: "A trajetória ascendente de Gabriel Bortoleto na F1 continuou com estilo na Hungria, quando o brasileiro garantiu a melhor classificação do ano para a equipe ao conquistar o sétimo lugar. Em seguida, fez uma bela corrida, dividindo as Aston Martin (que foram os melhores do pelotão intermediário na Hungria) e terminando em sexto. Esse foi seu terceiro resultado na zona de pontuação nos últimos quatro GPs, ajudando a Sauber a estender sua sequência de provas pontuando para seis corridas".

No ranking dos leitores e editores do Motorsport-Total.com, publicação irmã do Motorsport.com, Bortoleto foi eleito como melhor do fim de semana. O ex-F1 Marc Surer também participou da escolha e concordou, dizendo que o brasileiro teve um "fim de semana completamente dominante e uma corrida impecável. Não poderia ser melhor".

LANDO BATE PIASTRI, RUSSELL 3º, LECLERC P*, GABRIEL 6º! F1 na Hungria c/Rico Penteado e Felipe Motta

Ouça a versão áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/67173869/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!