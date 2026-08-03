F1: Melhora de Hamilton "não é ideal" para minha carreira, admite Bearman

Visto como o próximo na fila de sucessão às vagas da Ferrari na Fórmula 1, Oliver Bearman admite que, apesar de gostar de ver Lewis Hamilton de volta à forma em 2026 como fã do heptacampeão, esse ressurgimento também representa um empecilho para o futuro de sua carreira.

Bearman surpreendeu o paddock com uma boa estreia na F1 no GP da Arábia Saudita de 2024, substituindo Carlos Sainz de última hora na Ferrari. Com mais duas participações naquele ano, o britânico conseguiu uma vaga de titular na Haas para 2025.

Após uma ótima temporada de estreia, que incluiu um quarto lugar no GP do México , o britânico foi fortemente cotado para uma futura vaga na Ferrari, especialmente em meio às dificuldades iniciais de Hamilton na equipe.

Mas o heptacampeão se recuperou em 2026, conquistando recentemente sua primeira vitória em GP com a Scuderia no GP de Barcelona, ocupando atualmente a vice-liderança do Mundial.

Durante uma entrevista ao podcast oficial da F1, Beyond The Grid, Bearman falou sobre o momento da na Ferrari.

“Como fã da F1 e também do Lewis, é muito legal vê-lo competindo novamente neste nível”, disse Bearman. “Vê-lo no degrau mais alto do pódio em Barcelona foi um momento bastante especial para a Inglaterra em geral. Havia três britânicos no pódio, com o melhor piloto que já tivemos na primeira posição. Isso é algo muito especial".

Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“É claro que, em termos do meu futuro, isso não é o ideal. Mas ainda sou jovem. Tenho apenas 21 anos. Não estou com muita pressa e, para mim, permanecer na Haas por enquanto não é algo ruim. Sinto que há muito a aprender com esta equipe. Ainda há muito a conquistar".

Bearman tem superado consistentemente seu experiente companheiro de equipe, Esteban Ocon, ao longo de 2025 e na primeira metade de 2026. Embora Bearman tenha confirmado que está comprometido com o projeto da Haas, ele acrescentou que seu objetivo final ainda é se tornar um piloto da Ferrari algum dia.

“Meu objetivo ainda é ser piloto da Ferrari um dia”, explicou ele. “É claro que não quero ficar parado por três, quatro, cinco anos esperando que uma vaga se abra, porque não há garantias. Você pode acabar desperdiçando seus melhores anos".

“Meu objetivo final talvez seja um pouco egoísta, e tudo bem, porque é por isso que estou aqui: quero disputar campeonatos mundiais. Portanto, se eu tiver essa oportunidade em qualquer lugar, vou aproveitá-la".

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